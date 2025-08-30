Costco每一年僅做的7次舉措 攏是為著伊！

Costco的目標是在保持開放狀態以服務會員的同時，也給予員工應得的假日休息時間，以取得平衡。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國Costco的會員已經習慣這家量販店每週7天的營業，但Costco不僅關心會員，也關心員工。《邁阿密先鋒報》報導，Costco每一年僅做的7次舉措，讓員工休息，也為確保充足的庫存。

Costco的目標是在保持開放狀態以服務會員的同時，也給予員工應得的假日休息時間，以取得平衡。為此，它每年只關閉7次倉儲式商店。

請繼續往下閱讀...

截至2024年，Costco的會員數量達到驚人的1.37億。該公司在吸引和留住會員方面做得很好，因為它不遺餘力地將客戶放在第一位。然而，每一年仍會有7次的停業，其中一個時間是在勞動節，這意味著顧客需要在關閉期間做好計劃，以確保在假日週末有充足的庫存。

Costco休息停業的另外6天是：元旦（New Year's Day）、復活節（Easter Sunday，3月22日至4月25日其中一個周日）、陣亡將士紀念日（Memorial Day，5月的最後一個星期一）、國家獨立紀念日（Independence Day，7月4日）、感恩節（Thanksgiving Day，今年是11月27日）和聖誕節（Christmas Day，12月25日）。

當然，勞動節期間無法在Costco購物可能會讓一些會員感到不快。但公平地說，Costco已經盡力彌補了偶爾的停業。

除了近年來推出的眾多優惠外，Costco最近還延長了行政會員的購物時間。付費成為行政會員的顧客現在可以提前最多一小時入店，從而可以更方便地購買自己想買的商品，避免像往常一樣擁擠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法