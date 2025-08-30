晴時多雲

打火弟兄退休玩股票身家上億 每年420萬股利靠這招

2025/08/30 21:41

一位前日本消防員在股票投資累積巨額財富，退休生活舒適悠閒。示意圖。（彭博）一位前日本消防員在股票投資累積巨額財富，退休生活舒適悠閒。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一位前日本消防員在股票投資累積8億日圓（約台幣1.68億）的財富，他在49歲提前退休，全職玩股票迄今13年，他將高收益股票和股東優待制度（指公司透過發放實物、優待券的方式回饋股東）結合起來，打造一種輕鬆的「放手式投資」法，現在每年光靠股利就有2000萬日圓（約台幣420萬）進帳，過著悠閒舒適的退休生活。

日媒《DIAMOND ONLINE》報導，日本前消防員Kanchi住在三重縣，49歲提前退休迄今已有13年，一直靠投資股票獲利支付全部生活費用，他每年的股利總額超過2000萬日圓。

他將高收益股票和股東優待制度結合起來，打造了一種輕鬆的「放手投資」法，通常一買入就很少賣出，這樣的策略可做為股市小白及資深投資人參考。

報導稱，Kanchi 提前退休後，一直靠股票獲利過活，除了支應家裡大部分開支外，還可到國內外旅行及買禮物送老婆。

這位擁有40年經驗的資深股民，多年來一直被期待出書，卻始終拒絕所有邀約，如今終於出版了他的第一本書，Kanchi在書中根據多年的投資經驗，推薦多檔日股，包括機車製造商-雅馬哈發動機株式會社、汽車零件製造商TPR、日本知名電子產品量販店EDION等。

