晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

73歲阿公為幫孫繳30萬學費找兼職 省吃儉用退休金「被詐乾」

2025/08/30 21:13

日本一位老翁希望賺一些額外的收入來補充退休金，並幫助孫子繳學費，想不到卻遇到詐騙集團。（示意圖，路透）日本一位老翁希望賺一些額外的收入來補充退休金，並幫助孫子繳學費，想不到卻遇到詐騙集團。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿公阿嬤疼惜孫子，親情自然流露令人感動，但日本有一對老夫妻因為擔心孫子的教育費用，並顧及兒子和兒媳沒錢，即使在退休後仍想兼職賺外快，想不到卻遇到詐騙集團，

居住在東京的公務員小川隆（73歲）3年前退休，目前與妻子節子（70歲）靠著每月28萬日圓（約台幣近6萬元）的退休金過著清貧簡樸的生活。雖然他們的房子已有40多年的歷史，但他們已經還清房貸。兩人也都沒有任何嚴重的慢性病，​​還有一定的退休儲蓄。

老翁說：「我擔心孫子的教育費用。聽說他決定上私立大學，第一年就得交150多萬日圓（台幣32萬元）。我知道我兒子和兒媳沒錢，所以就想，『作為爺爺，能不能幫點忙？』」

於是小川隆開始想：「我希望能夠賺一些額外的收入來補充我的退休金。」

有一天，智慧型手機上的一則廣告吸引了他的注意。當他點擊網路連結時，被引導到一個頁面，鼓勵他們在LINE上註冊以獲得兼職支持，註冊後不久，他們就接到了一個自稱是他們「私人顧問」的人打來的電話。「歡迎初學者，每天只需30分鐘，每月即可賺取20萬日圓的額外收入。」

號稱提供兼職的集團稱，「退休老人的成功率最高」、「如果你現在申請，根據先到先得的原則，可以獲得一半的初始費用折扣」，這類的話術讓老人上當。

最初，小川隆只需要支付約2萬日圓的手冊費用，但卻被陸續以諮詢費和「自動貨幣化系統」等名義收取額外費用，最終支付金額超過了100萬日圓（台幣20萬元）。

小川隆回溯當時想要幫孫子的心情，他稱：「我不能告訴家人。我最想相信的是他們。我擔心自己只有一筆養老金，想到自己能幫上忙，我就很高興。」

事後，他後悔的說：「當我妻子問我這是否是騙局時，我感覺自己回到了現實。但為時已晚。我聯繫不上她，她還在LINE上封鎖了我……」。

小川最終與節子兩人前往了當地的消費者權益中心。他們目前已向警方報案，但被告知很難獲得退款。

根據日媒報導，越來越多的老年人開始兼職和投資，對僅靠退休金收入的未來感到擔憂。許多老年人仍在繼續工作，主要是為了支付孫輩的教育費用並養家糊口。然而，利用這些老年人的善意和急躁情緒的惡意詐騙層出不窮，導致退休福利和退休金損失慘重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財