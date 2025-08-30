73歲阿公為幫孫繳30萬學費找兼職 省吃儉用退休金「被詐乾」

日本一位老翁希望賺一些額外的收入來補充退休金，並幫助孫子繳學費，想不到卻遇到詐騙集團。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕阿公阿嬤疼惜孫子，親情自然流露令人感動，但日本有一對老夫妻因為擔心孫子的教育費用，並顧及兒子和兒媳沒錢，即使在退休後仍想兼職賺外快，想不到卻遇到詐騙集團，

居住在東京的公務員小川隆（73歲）3年前退休，目前與妻子節子（70歲）靠著每月28萬日圓（約台幣近6萬元）的退休金過著清貧簡樸的生活。雖然他們的房子已有40多年的歷史，但他們已經還清房貸。兩人也都沒有任何嚴重的慢性病，​​還有一定的退休儲蓄。

老翁說：「我擔心孫子的教育費用。聽說他決定上私立大學，第一年就得交150多萬日圓（台幣32萬元）。我知道我兒子和兒媳沒錢，所以就想，『作為爺爺，能不能幫點忙？』」

於是小川隆開始想：「我希望能夠賺一些額外的收入來補充我的退休金。」

有一天，智慧型手機上的一則廣告吸引了他的注意。當他點擊網路連結時，被引導到一個頁面，鼓勵他們在LINE上註冊以獲得兼職支持，註冊後不久，他們就接到了一個自稱是他們「私人顧問」的人打來的電話。「歡迎初學者，每天只需30分鐘，每月即可賺取20萬日圓的額外收入。」

號稱提供兼職的集團稱，「退休老人的成功率最高」、「如果你現在申請，根據先到先得的原則，可以獲得一半的初始費用折扣」，這類的話術讓老人上當。

最初，小川隆只需要支付約2萬日圓的手冊費用，但卻被陸續以諮詢費和「自動貨幣化系統」等名義收取額外費用，最終支付金額超過了100萬日圓（台幣20萬元）。

小川隆回溯當時想要幫孫子的心情，他稱：「我不能告訴家人。我最想相信的是他們。我擔心自己只有一筆養老金，想到自己能幫上忙，我就很高興。」

事後，他後悔的說：「當我妻子問我這是否是騙局時，我感覺自己回到了現實。但為時已晚。我聯繫不上她，她還在LINE上封鎖了我……」。

小川最終與節子兩人前往了當地的消費者權益中心。他們目前已向警方報案，但被告知很難獲得退款。

根據日媒報導，越來越多的老年人開始兼職和投資，對僅靠退休金收入的未來感到擔憂。許多老年人仍在繼續工作，主要是為了支付孫輩的教育費用並養家糊口。然而，利用這些老年人的善意和急躁情緒的惡意詐騙層出不窮，導致退休福利和退休金損失慘重。

