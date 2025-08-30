晴時多雲

自由電子報
搭「飛行汽車」遊日本 JR東日本規劃接駁觀光

2025/08/30 19:52

東日本旅客鐵道公司計劃2028開始在東北地區岩手縣進行「飛行汽車」的商業營運。（取自網路）東日本旅客鐵道公司計劃2028開始在東北地區岩手縣進行「飛行汽車」的商業營運。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕東日本旅客鐵道公司（簡稱JR East）計劃於2028財年開始在東北地區岩手縣進行「飛行汽車」的商業營運，並計劃將用於班車服務和觀光旅遊。

JR東日本8月29日表示，也正在考慮將服務擴展到其他地區。

JR東日本計劃於2026年春季在岩手縣雫石町的小岩井農場開設一家酒店，並計劃使用飛行汽車往返於東北新幹線的盛岡站。

該公司還計劃提供小岩井農場和岩手山的空中觀光旅遊，旨在將該服務打造為新的旅遊資源。

JR東日本於5月與飛行汽車研發新創公司SkyDrive達成資本合作。該公司計劃在商業運作中使用SkyDrive的飛行器，可搭載一名飛行員和兩名乘客，共3人。

JR東日本總裁黃瀨洋一在東京舉行的一場活動中表示：「我們的目標是透過陸基鐵路和飛行汽車創造新的出行方式，以應對發展火車站以外的二級交通區域挑戰。」

