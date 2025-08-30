搭機坐在「哪一排有機會免費升等」空姐透露潛規則

英國一名資深空服員透露乘客需要預訂哪些座位，才能有機會免費升等。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕即使你搭乘飛機選擇廉價航空或經濟艙，仍然有機會可以獲得最佳的座位，甚至免費升等。英國一名資深空服員透露了乘客需要預訂哪些座位，才能有機會免費升等。

英媒報導，空姐席拉.米絲特（Cierra Mistt）定期在TikTok上傳關於她生活的視頻，近期也分享如何獲得頭等艙座位的技巧。

乘客在飛機上應該坐在哪裡座位，可以增加升等的機會呢？席拉說：「選擇坐在第一排。」或許民眾覺得這聽起來有點奇怪，但席拉解釋說，因為「有時乘客會被轉移到不同的座位，以平衡飛機的重量。」

席拉說：「在沒有滿員的航班上，我們（空服員）通常需要移動乘客，以保持飛機重量和平衡，而當我們這樣做時，通常是從後排移到前排。 」

此外，如何在廉價航空航班上獲得最佳座位的方法，旅遊專家表示，乘客辦理登機手續的時間會影響他們被分配到的座位，因此最好在登機手續開放後儘快辦理。

雖然許多航空公司對選擇座位收取額外費用，但仍有一些技巧可以確保乘客不會在長途飛行中陷入糟糕的境地，而這一切都取決於時間安排。

Fora旅遊顧問伊斯梅爾（Amna Ismail）告訴《赫芬頓郵報》（ HuffPost），請在航班起飛前24小時準時辦理登機手續。

伊斯梅爾建議：「雖然聽起來很傻，但還是設置一個鬧鐘，特別是如果你乘坐的是經濟艙」；「如果在最後一刻辦理登機手續，則表示選擇餘地很小，您最終可能會坐在剩下的任何座位上。」

旅遊專家、Going發言人凱蒂·納斯特羅 （Katy Nastro） 告訴媒體，「很多時候，如果航班滿員，特別是在節假日或非常繁忙的時期，您可能會被安排到靠後的座位，或者可怕的中間座位，當然了，這令人們討厭。」

