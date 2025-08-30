晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

搭機坐在「哪一排有機會免費升等」空姐透露潛規則

2025/08/30 18:15

英國一名資深空服員透露乘客需要預訂哪些座位，才能有機會免費升等。（示意圖，取自網路）英國一名資深空服員透露乘客需要預訂哪些座位，才能有機會免費升等。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕即使你搭乘飛機選擇廉價航空或經濟艙，仍然有機會可以獲得最佳的座位，甚至免費升等。英國一名資深空服員透露了乘客需要預訂哪些座位，才能有機會免費升等。

英媒報導，空姐席拉.米絲特（Cierra Mistt）定期在TikTok上傳關於她生活的視頻，近期也分享如何獲得頭等艙座位的技巧。

乘客在飛機上應該坐在哪裡座位，可以增加升等的機會呢？席拉說：「選擇坐在第一排。」或許民眾覺得這聽起來有點奇怪，但席拉解釋說，因為「有時乘客會被轉移到不同的座位，以平衡飛機的重量。」

席拉說：「在沒有滿員的航班上，我們（空服員）通常需要移動乘客，以保持飛機重量和平衡，而當我們這樣做時，通常是從後排移到前排。 」

此外，如何在廉價航空航班上獲得最佳座位的方法，旅遊專家表示，乘客辦理登機手續的時間會影響他們被分配到的座位，因此最好在登機手續開放後儘快辦理。

雖然許多航空公司對選擇座位收取額外費用，但仍有一些技巧可以確保乘客不會在長途飛行中陷入糟糕的境地，而這一切都取決於時間安排。

Fora旅遊顧問伊斯梅爾（Amna Ismail）告訴《赫芬頓郵報》（ HuffPost），請在航班起飛前24小時準時辦理登機手續。

伊斯梅爾建議：「雖然聽起來很傻，但還是設置一個鬧鐘，特別是如果你乘坐的是經濟艙」；「如果在最後一刻辦理登機手續，則表示選擇餘地很小，您最終可能會坐在剩下的任何座位上。」

旅遊專家、Going發言人凱蒂·納斯特羅 （Katy Nastro） 告訴媒體，「很多時候，如果航班滿員，特別是在節假日或非常繁忙的時期，您可能會被安排到靠後的座位，或者可怕的中間座位，當然了，這令人們討厭。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財