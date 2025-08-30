產能遷美換川普降關稅 瑞士黃金精煉商抵死不從吐實話

瑞士遭美國課徵39%的對等關稅，瑞士黃金精煉產業是對美貿易順差的關鍵。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士遭美國課徵39%的對等關稅，瑞士黃金精煉產業是對美貿易順差的關鍵，成為2國關稅談判焦點。有人建議將黃金精煉產能轉移到美國，藉此安撫川普調降關稅，遭到瑞士黃金精煉商協會反對，直言全球精煉產能已經嚴重過剩，在美國增加產能的用處有限。

《新蘇黎世報》報導，瑞士黃金精煉商近期向美國出口大量黃金，大幅增加瑞士對美國的貿易順差，引爆川普怒氣，幾乎所有輸美的瑞士產品都被徵收39%的進口關稅。瑞士前外交官博雷爾（Thomas Borer）8月7日向世界公佈的「瑞士戰略行動計畫」的重中之重：「將瑞士黃金精煉廠遷往美國」，希望藉此降低2國順差。

部分瑞士政界人士和商界領袖則建議增加黃金出口的難度，甚至限制出口，還討論了對貴金屬出口徵收額外稅，此舉遭到瑞士黃金精煉產業抵制，並強調此類限制將嚴重損害產業，目前該產業擁有2200名從業人員。

不僅如此，黃金精煉商和貿易商協會也拒絕了前外交官博雷爾提出的遷美方案。瑞士黃金精煉商協會主席維爾德（Christoph Wild）表示，「我們認為，在美國增加精煉產能的用處有限，原因在於全球產能已經嚴重過剩，政府不應該草率做出決定。」

維爾德列舉了過去10到15年的數據，大多數年份，美國流向瑞士的黃金數量，都比瑞士流向美國的黃金數量多。瑞士在2024年底和2025年初出現的巨額黃金出口盈餘是異常值。這些數字主要是貿易商為了避開任何潛在的關稅而將黃金運往美國。

彭博指出，瑞士是黃金精煉大國，因此黃金影響瑞士的貿易平衡。從歐洲運往美國的黃金必須從倫敦（最大的黃金交易場所）標準的400盎司金條重鑄成美國紐約商品交易所（Comex）要求的1公斤或100盎司金條。

