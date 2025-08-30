「控制晶片，就控制世界」外媒評台積是全球資產 中國面臨「百年屈辱」

「誰控制了晶片，誰就控制了世界」。台灣生產全球最大的尖端半導體，並且是台積電的所在地，這使其成為一項戰略資產，也是一個爆發點。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「誰控制了晶片，誰就控制了世界」。控制世界指的是掌控人工智慧、量子運算、全球供應鏈和先進武器的未來。從電視遙控器到衛星，這些矽晶片無所不在。評估國際問題的《現代外交》Modern Diplomacy報導，隨著美國和中國科技產業競爭加劇，中國若輸掉這場遊戲將意味著另一個「百年屈辱」。而台灣生產全球最大的尖端半導體，並且是台積電的所在地，這使其成為一項戰略資產，也是一個爆發點。

21世紀的大國之爭不再侷限於戰場或石油市場，而是在半導體的微觀電路中展開。半導體的價值曾一度被忽視，它們被視為消費性電子產品和晶片的隱形支柱，但如今卻成為地緣政治裂痕的前線。

過去貿易戰以關稅和相互指責為中心，如今已演變成一場更加危險的局面：一場全面的技術戰爭，其核心則是看似渺小、卻具有深遠戰略意義的半導體。華府將北京的科技發展視為對美國地位的生存威脅，而北京則將美國的關稅視為試圖抑制其崛起。結果，一場競爭愈演愈烈，每項出口禁運、補貼方案或市場限制都在全球產生共鳴，使盟友和競爭對手都捲入半導體競爭。

這並非一場簡單的商業爭端，而是一場複雜的戰鬥，在這場戰鬥中，賭注比以往任何時候都高，不亞於全球強國本身。

這場競爭始於2018年的關稅戰，當時華府指責北京威脅智慧財產權並使用不公平貿易手段。這項指控引發了一場貿易戰，動搖了全球市場的核心。最終，這場貿易戰演變成更具戰略意義的領域—半導體。

台灣進一步加劇這種緊張局勢，因為台灣生產了全球最大的尖端半導體，並且是台積電的所在地，這使其成為一項戰略資產，也是一個爆發點。

美國聲稱支持台灣並維護其技術優勢，但中國的目標要廣泛得多，即統一台灣並打破美國對台灣的束縛。因此，矽谷戰爭與世界上最動盪的地緣政治爆發點之一息息相關。

晶片不僅僅是電子組件；它們是強大的武器。美國和中國不再是競爭，而是戰爭。這場戰役裡沒有炸彈，沒有飛彈，只有供應鏈和微電路。半導體的獨特之處在於沒有任何一個國家能夠控制整個過程。例如，美國引領設計和軟體，台灣和韓國掌控高科技製造業，荷蘭擁有關鍵的曝光機設備，日本提供其他專用材料。

中國在高階產品領域仍落後。美國在台灣的壁壘或干擾可能會凍結整個產業，使晶片成為全球最大的地緣政治瓶頸之一。但這超越經濟範疇，晶片為無人機、高超音速飛彈等提供動力，並支援現代戰爭。華府的戰略動機是切斷中國取得高端技術的管道，因為這將確保美國在國際體系中的霸主地位。

一場世界大戰或許不是用核武或坦克，而是用半導體。誰能贏得晶片戰爭，不僅主宰科技，也將定義新的世界秩序規則。因此，矽被視為本世紀的新石油、新鋼鐵，甚至可能是新火藥。

美國將晶片戰爭視為21世紀奪取權力的大門，因此半導體已從貿易領域轉向戰略領域。如今，它們被視為影響力的武器，而非消費品。

美國決心保持其唯一超級大國的地位，而在這個數位時代，半導體是其最致命的武器。它奉行二元戰略：扼殺北京的技術進步，並圍繞其半導體主導地位建立盟友堡壘。這種技術遏制包括禁止華為和中芯國際等公司，將中國科技公司列入黑名單，以及限制中國先進的曝光機設備。

2022年推出的《晶片與科學法案》將提供超過500億美元的補貼，反映了美國對矽片安全而非經濟議題的堅定立場。美國決心最明顯的體現在於，它如何將日本、荷蘭、韓國和台灣等盟友拉攏到這個晶片聯盟，並利用它們來執行華府的關稅政策。

台積電決定在亞利桑那州建造新晶圓廠不僅是出於經濟考量，更是出於地緣政治考慮，旨在確保美國對先進晶片的影響力。現實主義者會認為，這是一個為了生存而不是合作而建立的聯盟。美國正在劃定新冷戰的戰線，這將決定誰將統治，誰將跟隨。

將半導體武器化遠遠領先於自由貿易或經濟競爭，它是為在技術就體系中維護霸權。華府可能試圖阻止中國實現這種權力均等，但對中國來說，每一次經濟禁令和制裁都被視為歷史的重演，是屈辱的重演。

這就是為什麼半導體被視為中國國家生存的核心，因此有「中國製造2025」這樣的技術革命和巨額國家補貼。中國在晶片研究、晶片設計和製造方面投入了數十億美元。從世界各地招募工程師和研究人員來實現這個目標，這個目標很簡單，那就是實現晶片自給自足，結束對西方的依賴。然而，中國仍然面臨現實主義者所說的技術依賴陷阱。中國或許會設計晶片，但仍依賴荷蘭的曝光機設備、台灣的晶圓代工廠和美國設計的軟體。

對習近平來說，半導體不只是一些能確保經濟成長的矽片，更是維護主權的工具。而且，由於科技已成為兩個超級大國的戰場，中國輸掉這場遊戲將意味著另一個「百年屈辱」，而美國讓中國達到均勢將被視為放棄全球領導地位。在國際體系中，這兩種情況似乎都不太理想。這是關乎生存的競爭，而不是競爭。

這不再是中美對抗，整個世界秩序正在重塑。如今，科技領域正處於兩個相互競爭的領域。這如同一道數位鐵幕，一方效法美國，使用美國的晶片、技術和供應鏈；另一方，各國則紛紛與中國日益壯大的生態系統結盟。

美國的盟友被夾在中間。台灣生產全球90%的先進晶片，也是台積電的所在地，使其既價值不菲，也可能引發衝突。此外，韓國正處於主要安全盟友美國和其最大客戶市場中國的十字路口。

荷蘭晶片製造業也成美國戰略的工具，因為荷蘭在美國的脅迫下，阻止其旗下的ASML公司向中國出售先進的晶片製造設備。歐盟不願選邊站隊，於是乾脆投入數十億美元，開始建立自己的晶片產業，確保在這個科技就是新核彈的世界裡，自己不會落後。

然而，同時，世界經濟也將遭受重創，因為晶片供應鏈正在斷裂，這意味著成本上升、不必要的重複生產和創新被最小化。在這種情況下，發展中國家別無選擇，只能加入兩大陣營之一。這是被迫的結盟，因為他們並沒有選擇這場戰爭。同時，全球經濟仍將保持不穩定。

21世紀必將銘記晶片戰爭。晶片集中在有限的幾個關鍵製造，這使得世界經濟不僅岌岌可危，而且在可預見的未來可能成為引發衝突的籌碼。因此，半導體之爭不僅限於經濟領域，它實際上是一個地緣政治權力之爭。

