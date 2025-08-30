跨海割韭菜？中國地瓜每公斤飆破百元 「亞洲這國」瘋搶

中國「榴槤蜜薯」在越南爆紅。（圖取自中國社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒披露，近期一款名為「榴槤蜜薯」的中國地瓜在越南爆紅，價格比越南地瓜貴3倍，每公斤喊到9.6萬-10萬越南盾（約台幣115至120元），價格昂貴，買氣仍然搶搶滾，一位越南批發商直指，自7月以來，「榴槤蜜薯」銷售長紅，經常貨車一到，就被搶光了。

《越南快訊》報導，在越南，地瓜是一種常見的農產品，在中部高地和西部省份大量種植。目前，地瓜批發價為每公斤1.4萬至1.6萬越南盾（約台幣16.8至19.2元），市場零售價則依品種不同，介於2.5萬至5萬越南盾之間（約台幣30元至60元）。

然而，自7月以來，中國「榴槤蜜薯」已大量湧入越南，成為各大電商平台的熱銷商品，胡志明市一家食品行老闆洪英（音譯）說，當第一批顧客向她推銷時，她很猶豫，因為進口地瓜的價格比越南高出3倍。然而，嚐過之後，她發現這款地瓜嚼勁佳、甜度適中，入口即化，於是就嘗試出售。

洪英說，半個月內竟然賣出大約300公斤，顧客們很喜歡，而且對「榴槤蜜薯」這個奇怪的名字也很好奇。她說。目前，她以每箱2.5公斤24萬越南盾（約台幣288元）的價格出售，相當於每公斤9.6萬越南盾，比越南普通地瓜貴3倍。

另一位批發商蘇昆（音譯）也表示，她在短短一個多月內就進口了數千箱地瓜。由於數量少，最初的價格每公斤超過10萬越南盾，現在進口量增加兩到三倍，價格已降至8.5萬越南盾（約台幣102元）。他稱，「自7月初以來，「榴槤蜜薯」都是銷售一空，而且運貨卡車一到，就被全部預訂了。

報導指出，儘管「榴槤蜜薯」在網路上引發熱議，但許多消息人士承認，「榴槤蜜薯」主要透過非官方管道進口。一位胡志明市的市場負責人警告，消費者應謹慎對待來源不明的新產品。

