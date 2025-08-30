大阪世博Tech World館人氣夯 逾1千人排隊需等4小時創紀錄

民眾提供影片顯示，世博「Tech World館」人氣高，排隊人潮絡繹不絕。（民眾提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕日本大阪世博將邁入尾聲，近日大阪在35、36度高溫壟罩下，世博「Tech World館」因深獲好評，不僅館前空地排滿人潮，民眾更加碼自主排隊，迎來超過千人隊伍等候入館，館方估計，至少要等候3到4小時才能入館，寫下Tech World館新紀錄。

世界博覽會每5年舉行一次，今年4月中在日本大阪開展，台灣以民間單位玉山數位科技株式會社名義參展，開幕以來Tech World館參觀人潮絡繹不絕，短短4個多月，前來Tech World館參觀及参加各項活動的人數已超過85萬人，距離當初設下6個月吸引100萬人次入館參觀的目標不遠。

根據民眾拍攝的排隊影片，除了Tech World館前方有250人排隊外，官方大會也允許可延伸到大屋根內排隊，但參觀民眾積極想進入Tech World館，除了拉線排隊之外，民眾加碼「自主排隊」，人潮從正前方大屋根29號延伸到23號，途中會經過三到四個國家館，估計排隊人數超過1千人，等候時間至少要3到4小時。

本月初Tech World館也舉辦「展館日」，是世博期間各展館的重要里程碑活動，邀請國際知名表演團隊「舞鈴劇場」演出融合科技、文化與藝術的跨域創作《山海天光》。自開幕以來，Tech World館已舉辦超過百場藝文展演，深受國際觀眾喜愛。根據社群平台 X 的數據統計，該館於大阪世博相關話題中排名第5，排隊人潮也能驗證Tech World館人氣不輸上屆的上海世博。

世博「Tech World館」估計有千人排隊，要等候三到四小時才能入館。（民眾提供）

