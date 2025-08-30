晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大阪世博Tech World館人氣夯 逾1千人排隊需等4小時創紀錄

2025/08/30 15:17

民眾提供影片顯示，世博「Tech World館」人氣高，排隊人潮絡繹不絕。（民眾提供）民眾提供影片顯示，世博「Tech World館」人氣高，排隊人潮絡繹不絕。（民眾提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕日本大阪世博將邁入尾聲，近日大阪在35、36度高溫壟罩下，世博「Tech World館」因深獲好評，不僅館前空地排滿人潮，民眾更加碼自主排隊，迎來超過千人隊伍等候入館，館方估計，至少要等候3到4小時才能入館，寫下Tech World館新紀錄。

世界博覽會每5年舉行一次，今年4月中在日本大阪開展，台灣以民間單位玉山數位科技株式會社名義參展，開幕以來Tech World館參觀人潮絡繹不絕，短短4個多月，前來Tech World館參觀及参加各項活動的人數已超過85萬人，距離當初設下6個月吸引100萬人次入館參觀的目標不遠。

根據民眾拍攝的排隊影片，除了Tech World館前方有250人排隊外，官方大會也允許可延伸到大屋根內排隊，但參觀民眾積極想進入Tech World館，除了拉線排隊之外，民眾加碼「自主排隊」，人潮從正前方大屋根29號延伸到23號，途中會經過三到四個國家館，估計排隊人數超過1千人，等候時間至少要3到4小時。

本月初Tech World館也舉辦「展館日」，是世博期間各展館的重要里程碑活動，邀請國際知名表演團隊「舞鈴劇場」演出融合科技、文化與藝術的跨域創作《山海天光》。自開幕以來，Tech World館已舉辦超過百場藝文展演，深受國際觀眾喜愛。根據社群平台 X 的數據統計，該館於大阪世博相關話題中排名第5，排隊人潮也能驗證Tech World館人氣不輸上屆的上海世博。

世博「Tech World館」估計有千人排隊，要等候三到四小時才能入館。（民眾提供）世博「Tech World館」估計有千人排隊，要等候三到四小時才能入館。（民眾提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財