老婦獨居沉迷「這癖好」花光600萬遺產和退休金 兒看到1景象嚇壞

日本一名老婦在丈夫過世後靠著每月12萬日圓的退休金和3000萬日圓的遺產維持生活。不久後，因為孤單，養成瘋狂電視購物的習慣，經濟狀況出乎意料地開始崩潰。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，獨自生活的人難免會感到孤獨，這種孤獨感有時會讓人掉入生活的消費陷阱，甚至用光原本以為用足夠的養老金和遺產。日本一位84歲阿嬤在喪偶後，就因為生活孤寂，瘋狂沉迷於大量和重複性的郵購商品，滿屋堆積商品和紙箱，導致每月12萬日圓（台幣2萬5千元）的退休金入不敷出，甚至3000萬日圓（台幣623萬元）的遺產幾乎用盡。

日媒報導，岩佐加奈子（Kanako化名，84歲）自幾年前丈夫過世後，一直獨自生活，兩人結婚多年。與丈夫同住時，每月退休金合計約23萬日圓（台幣4萬8千元）。她一直維持在這個水平，雖然生活並不奢侈，但她依然過著平靜的生活。

丈夫過世後初期，岩佐靠著每月12萬日圓的退休金和約3000萬日圓的遺產維持生活。她將生活費控制在每月12萬至13萬日圓左右，逐漸彌補遺產的缺口，維持舒適的生活。然而，不後久，岩佐的家庭經濟狀況卻出乎意料地開始崩潰。

55歲的長子隆史（Takashi）在一次回家探訪母親，打開父母家的大門後，映入眼簾的是令人難以置信的景象：「客廳裡堆滿了紙箱。」

隆史驚呼道：「嘿，媽媽！這是什麼？」他打開紙箱，發現裡面堆滿了保健食品和營養品，包括葡萄糖胺、青汁、乳酸菌飲料等。桌上甚至還有「定期訂購」的相關文件和商品，很快發現，相當一部分訂單是「重複訂購。」

不僅如此，大型按摩器、低頻治療儀器，甚至還有珍珠項鍊等昂貴物品，都雜亂地堆放在房間角落，把客廳變成了儲藏室。

面對震驚的兒子，岩佐平靜地，卻又帶著一絲挑釁對兒子說：「可是我很孤獨...」聽到這話，隆史一時語塞、難過不已。

震驚又焦慮的隆史問母親發生了什麼事。她為什麼要買這麼多東西？母親慢慢地吐露了自己的心聲。自從丈夫過世後，她經常半夜醒來、睡不著，無聊地躺在床上，打開電視。螢幕的另一邊傳來歡快的聲音，熱鬧的氣氛似乎驅散了她的孤獨。

電視各頻道的深夜節目都充斥著電視購物，主持人和嘉賓們面帶笑容地交談著，介紹著那些聲稱對健康和日常生活有益的產品。這種和諧的交流讓她暫時忘記了孤獨。起初，她只嘗試幾千日圓的健康食品。然而，許多推薦的產品都是針對老年人，她開始覺得這些產品非常適合，就像是專門為她設計的一樣。

漸漸地，購物成了她的習慣。不知不覺中，購物成為每天的樂趣，讓她欲罷不能。結果，原本每月12萬到13萬日圓的生活費一下子超過了30萬日圓。幸好丈夫留下了一些積蓄，讓她暫時擺脫了經濟困境，但家庭經濟狀況現在已經岌岌可危。

近年來，日本郵購相關的問題日益增加，並吸引老年人為中心。根據消費者廳發布的數據，65歲至74歲年齡層消費者關於郵購（網購等）的消費生活諮詢比例從2020年的33.4%上升至2022年的38.3%。尤其是與網購相關的諮詢數量，從2018年的約3.7萬件增加到2020年的約5萬件。網購的廣告讓許多老年人花光積蓄，甚至導致生活的困境。

