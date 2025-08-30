晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

老婦獨居沉迷「這癖好」花光600萬遺產和退休金 兒看到1景象嚇壞

2025/08/30 15:38

日本一名老婦在丈夫過世後靠著每月12萬日圓的退休金和3000萬日圓的遺產維持生活。不久後，因為孤單，養成瘋狂電視購物的習慣，經濟狀況出乎意料地開始崩潰。（示意圖，法新社）日本一名老婦在丈夫過世後靠著每月12萬日圓的退休金和3000萬日圓的遺產維持生活。不久後，因為孤單，養成瘋狂電視購物的習慣，經濟狀況出乎意料地開始崩潰。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，獨自生活的人難免會感到孤獨，這種孤獨感有時會讓人掉入生活的消費陷阱，甚至用光原本以為用足夠的養老金和遺產。日本一位84歲阿嬤在喪偶後，就因為生活孤寂，瘋狂沉迷於大量和重複性的郵購商品，滿屋堆積商品和紙箱，導致每月12萬日圓（台幣2萬5千元）的退休金入不敷出，甚至3000萬日圓（台幣623萬元）的遺產幾乎用盡。

日媒報導，岩佐加奈子（Kanako化名，84歲）自幾年前丈夫過世後，一直獨自生活，兩人結婚多年。與丈夫同住時，每月退休金合計約23萬日圓（台幣4萬8千元）。她一直維持在這個水平，雖然生活並不奢侈，但她依然過著平靜的生活。

丈夫過世後初期，岩佐靠著每月12萬日圓的退休金和約3000萬日圓的遺產維持生活。她將生活費控制在每月12萬至13萬日圓左右，逐漸彌補遺產的缺口，維持舒適的生活。然而，不後久，岩佐的家庭經濟狀況卻出乎意料地開始崩潰。

55歲的長子隆史（Takashi）在一次回家探訪母親，打開父母家的大門後，映入眼簾的是令人難以置信的景象：「客廳裡堆滿了紙箱。」

隆史驚呼道：「嘿，媽媽！這是什麼？」他打開紙箱，發現裡面堆滿了保健食品和營養品，包括葡萄糖胺、青汁、乳酸菌飲料等。桌上甚至還有「定期訂購」的相關文件和商品，很快發現，相當一部分訂單是「重複訂購。」

不僅如此，大型按摩器、低頻治療儀器，甚至還有珍珠項鍊等昂貴物品，都雜亂地堆放在房間角落，把客廳變成了儲藏室。

面對震驚的兒子，岩佐平靜地，卻又帶著一絲挑釁對兒子說：「可是我很孤獨...」聽到這話，隆史一時語塞、難過不已。

震驚又焦慮的隆史問母親發生了什麼事。她為什麼要買這麼多東西？母親慢慢地吐露了自己的心聲。自從丈夫過世後，她經常半夜醒來、睡不著，無聊地躺在床上，打開電視。螢幕的另一邊傳來歡快的聲音，熱鬧的氣氛似乎驅散了她的孤獨。

電視各頻道的深夜節目都充斥著電視購物，主持人和嘉賓們面帶笑容地交談著，介紹著那些聲稱對健康和日常生活有益的產品。這種和諧的交流讓她暫時忘記了孤獨。起初，她只嘗試幾千日圓的健康食品。然而，許多推薦的產品都是針對老年人，她開始覺得這些產品非常適合，就像是專門為她設計的一樣。

漸漸地，購物成了她的習慣。不知不覺中，購物成為每天的樂趣，讓她欲罷不能。結果，原本每月12萬到13萬日圓的生活費一下子超過了30萬日圓。幸好丈夫留下了一些積蓄，讓她暫時擺脫了經濟困境，但家庭經濟狀況現在已經岌岌可危。

近年來，日本郵購相關的問題日益增加，並吸引老年人為中心。根據消費者廳發布的數據，65歲至74歲年齡層消費者關於郵購（網購等）的消費生活諮詢比例從2020年的33.4%上升至2022年的38.3%。尤其是與網購相關的諮詢數量，從2018年的約3.7萬件增加到2020年的約5萬件。網購的廣告讓許多老年人花光積蓄，甚至導致生活的困境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財