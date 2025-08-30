被掏空了？香港財政赤字1個月內狂增860億、增幅達25％

香港2025-2026會計年度前4個月，財政赤字顯著攀升。示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕香港公布最新財政赤字，2025-2026會計年度（4/1至隔年3/31）截至7月底的前4個月，財政赤字攀升至1159億港元（以下同，約台幣4532億），光是7月份就淨增約220億（約台幣860億），短短1個月內成長25%，財政儲備也進一步縮減至5384億（約台幣2.11兆）。

綜合《南華早報》等港媒報導，根據港府29日公佈的2025-26會計年度數據，截至7月底，香港赤字在一個月內增加近25%，達到1159億，相較於6月底的赤字為939億（約台幣3671億），暴增220億。

截至7月31日，香港財政儲備也進一步縮減至5384億，較6月底的5604億（約台幣2.19兆）下降約3.9%。若與2025-26會計年度初期，當時香港財政儲備為6543億（約台幣2.56兆），等於蒸發1159億。

港府發言人試圖緩解對赤字的擔憂，重申期內赤字主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。

