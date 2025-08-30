美50％關稅生效 印度商工部長：不會屈服、專注開拓新市場

印度商工部長戈亞爾表示，印度不會屈服於美國高額關稅，將會專注開拓新市場。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國對許多印度進口商品徵收50％的關稅措施於本週生效，以懲罰印度大量購買俄羅斯石油，但印度商業與工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）在關稅生效後的首次公開談話中表示，印度不會屈服，將會專注開拓新市場。

《法新社》30日報導，自今年重返白宮以來，美國總統川普一直將關稅當作廣泛的政策工具，顛覆全球貿易格局。美國向印度徵收高達50％關稅，是為了促停印度採買俄國石油，從而迫使莫斯科結束烏克蘭戰爭。

戈亞爾29日在新德里舉行的一場建築業活動上表示，印度「既不會屈服，也絕不會示弱」，「我們隨時準備與任何想與我們達成自由貿易協議的國家達成協議，我們將繼續攜手並進，開拓新市場」。

川普最新的關稅攻勢令美印關係緊張，新德里方面稍早批評這些關稅「不公平、不公正、不合理」。

兩國貿易談判因農業和乳製品市場問題而受阻。川普希望擴大開放美國產品進入印度市場，但印度總理莫迪決心保護印度農民，這也是他的一個龐大選民族群。

美國是印度2024年最大的出口目的地，出口額達873億美元（約2.67兆台幣）。

分析人士警告，50％的關稅已近似貿易禁運，可能會損害小型企業的利益。紡織品、海鮮和珠寶出口商已通報美國訂單取消，以及相比孟加拉和越南等競爭對手的損失，引發對大規模裁員的擔憂。

戈亞爾表示，印度政府將在未來幾天內推出多項措施，以支持各行各業，並促進出口，「我可以自信地說，印度今年的出口將超過2024至2025年的數字」。

