電子支付建置99.62％、實際使用卻低 北市市場處曝原因

北市議員詹為元指，市場電子支付雖達99%以上，但實際申請獎勵的僅3.8%。圖為南門市場電子支付標示。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕數位時代來臨，電子支付已成為不可逆趨勢，政府也鼓勵傳統市場裝設電子支付。不過，台北市議員詹為元指出，雖然攤商的電子支付「裝設率」幾乎達到百分之百，卻普遍出現「有裝沒用」的狀況。數據顯示，台北市傳統市場電子支付建置率去年達99.62%，但檢視去年8月申請截止後的三個月內，4120家已安裝設備的攤商中，實際申請使用獎勵的僅158家，比例僅約3.8%。

市場處回應，部分攤商認為收現金較實在，也擔心查稅問題導致使用率不高，將加強攤商教育宣導、適時調整獎勵計畫以及輔導攤商於攤位明顯處設置電子支付標示，另評估規劃未來可優先選擇示範場域與悠遊卡公司合作，推動電子支付。

詹為元指出，台北市傳統市場電子支付建置率，2022年達98.82%、2023年提升至99.65%，2024年更高達99.62%，表面看似成果斐然；但，進一步檢視去年8月申請截止後的三個月內（8～10月），4120家已安裝設備的攤商中，實際申請使用獎勵的僅158家，比例僅約3.8%，大多數攤商雖然完成安裝，卻沒有真正投入使用，設備形同虛設。

他認為，目前台北市市場處並未與特定平台合作，這樣的方式讓使用率難以提升，市府應該更積極思考跨單位合作，例如可與具有官方背景的悠遊卡公司合作，將「悠遊付」作為推動策略夥伴，透過平台專屬優惠、消費回饋與行銷活動，吸引攤商與消費者共同參與。不僅能發揮官股公司的協調優勢，降低行政溝通成本，更能有效提升市場的電子支付使用率。

他舉南門市場經驗為例，引進悠遊付並搭配行銷活動後，確實成功帶動使用率，產生了良好的示範與擴散效果，可見問題並不在於攤商不願意安裝，而是缺乏誘因；他建議，市場處應主動與悠遊卡公司合作，選擇重點市場推動悠遊付專案，透過平台行銷、優惠回饋與廣告互惠等，方便消費者，也讓攤商真正受惠。

市場處說明，目前除短期使用攤位，48處市場攤商全數需裝設電子支付；而獎勵也採分級方式，依每月電子支付交易筆數級距，給予不同獎勵金，攤商於公告期間可提出申請。另為鼓勵新參與者，新增獎勵措施，2023至2024年度未曾申請本獎勵計畫者，可申請定額獎勵金2000元（每攤限一次）。

不過，市場處坦言，因部分攤商認為收現金較實在及擔心查稅問題，導致使用率不高，將加強攤商教育宣導、適時調整獎勵計畫，以及輔導攤商於攤位明顯處設置電子支付標示。經評估，未來可優先選擇示範場域，與悠遊卡公司合作，如南門、士東市場等，曾與悠遊卡公司推出行銷活動，可循此模式提供市場與悠遊卡公司合作。

