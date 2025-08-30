晴時多雲

研調：88％台灣人樂與AI協作 僅16％肯讓AI當長官

2025/08/30 13:58

研調指出，企業正在面對「如何保留人性化的同時，擁抱AI力量」的關鍵挑戰。（資料照）研調指出，企業正在面對「如何保留人性化的同時，擁抱AI力量」的關鍵挑戰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕企業人才資源、財務及代理的人工智慧管理平台Workday, Inc.（那斯達克：WDAY），發布最新《AI代理時代：人工智慧職場協同趨勢》全球調查，其中，台灣市場的調查顯示，88%台灣員工樂於與AI代理協作，高於全球平均值的75%，但僅16%台灣人能接受AI 擔任管理者的代理角色，反映出企業正在面對「如何保留人性化的同時，擁抱AI力量」的關鍵挑戰。

Workday指出，公司多年深耕亞太市場，並與輝達（NVIDIA）、寶僑（P&G）發展深厚關係，此次拓展台灣業務，背後攜手中信金（2891）、凱基金（2883）、巨大（9921）、橘子（6180）、研華（2395）、緯穎（6669）、啟碁科技（6285）等多元產業夥伴，賦能企業利用負責任的AI技術實現人力資源與財務轉型，助力客戶在瞬息萬變的市場中加強敏捷與韌性。

本次台灣市場調查結果進一步顯示，樂觀情緒正推動AI代理快速普及，目前88% 台灣企業正擴大AI代理應用，然而員工對如何與AI合作，仍劃有分明確界線 。

Workday認為，人類社會正邁向AI與人類協作的新時代，AI是絕佳的合作夥伴，有助於人們更加專注地發揮判斷力、領導力與同理心。「要建立信任，就必須有意識地思考 AI 的使用方式，並始終將『人』置於每個決策的核心。」

 以下為台灣重點調查結果：

1、AI是協作夥伴，而非指揮官：78% 台灣員工願意與AI代理共事，86% 樂於接受AI提供的技能推薦，兩者均高於全球平均水平（75%）。然而，僅16% 受訪者願意接受AI 擔任管理者的代理角色，23% 能接受AI代理在未經使用者知情下在背景中自動執行。企業應建立明確的AI使用界限，以建立員工信任、促進AI廣泛應用。

2、與AI代理互動有助建立信任：近四分之一的台灣受訪者認為「AI代理被過度炒作」，但調查顯示，隨著使用程度提升，受訪者對 AI 代理的信任度也顯著上升。全球36% 處於「探索階段」的受訪者相信其企業能負責任地使用 AI 代理；相較之下，對於更深度使用AI代理的企業而言，信任度大幅提升至95%，反映實際使用經驗是建立信心的關鍵。

3、企業高度看好回報時效：近半數（48%）台灣企業預期AI代理可在7至12個月內實現投資回報，97%預期兩年內會達成回報，顯示企業對AI快速實現商業價值的高度信心。

4、AI生產力的雙面刃：90% 台灣員工認為AI將提升工作效率，但也有不少人擔心，AI代理將導致工作壓力加劇（58%）、批判性思考下降（50%）、人際互動減少（50%）。這反映企業在導入 AI 時，必須審慎規劃，優先考量員工福祉與體驗。

5、AI代理與人類各司其職：多數受訪者視AI代理為工作上的重要隊友，但仍不認為其可取代完整的「員工」角色。與全球趨勢一致，受訪者對AI的信任度取決於任務性質—其中以IT支援與技能發展的信任度最高，對合規等敏感領域則顯著偏低，反映人類監督與問責機制的必要性。此外，過半受訪者表示在財務與人才招募等範疇中，對 AI 與人類的信任程度相當，顯示 AI 代理在相關領域具備進一步擴展的應用潛力。

6、財務領域展現高度潛力：在台灣，企業於會計（48%）與財資管理（44%）兩大核心財務職能的AI 代理導入進展最為明顯，相較之下，稅務與風險管理等範疇的應用則相對滯後。這代表企業在財務核心業務上正加速導入 AI代理，同時未來有不少擴展空間。

