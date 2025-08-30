晴時多雲

台積電最先進製程轉型 汰除中國製、僅採日美歐設備

2025/08/30 14:06

儘管台積電早期的先進晶圓廠曾使用過中國設備，但隨著新竹和高雄的2奈米產能提升，以及美國亞利桑那州的產能提升，台積電選擇僅採用日本、美國和歐洲的設備。（路透）儘管台積電早期的先進晶圓廠曾使用過中國設備，但隨著新竹和高雄的2奈米產能提升，以及美國亞利桑那州的產能提升，台積電選擇僅採用日本、美國和歐洲的設備。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將不再在2奈米晶片生產線上使用中國製造的設備，這項變革正值美國立法者推進《晶片設備法案》之際，該法案將禁止接受美國補貼的國內外公司從「值得關注的外國實體」購買設備，其中包括中微半導體和得昇科技（Mattson Technology，已被屹唐半導體收購）等中國公司。

外媒tomshardware引用《日經亞洲》報導指出，儘管台積電早期的先進晶圓廠曾使用過中國設備，但隨著新竹和高雄的2奈米產能提升，以及美國亞利桑那州的產能提升，台積電選擇僅採用日本、美國和歐洲的設備。

2奈米（N2）製程對標誌著台積電重大關鍵轉變時刻。這將是該公司首款採用環柵（GAA）電晶體的生產技術，這是FinFET以來晶片產業首次重大的結構性轉變，預計將在未來幾個月內投入生產。

台積電稱，2奈米製程將帶來全製程改進，包括性能提升10%至15%，功耗降低25%至30%。由於轉型過程至關重要，台積電對設備供應商的選擇已經對良率等因素產生了巨大影響，但現在該公司必須在這兩者之間取得平衡，確保美國市場准入，並向蘋果和輝達等客戶保證生產不會受到政治因素的影響。

此外，日媒也指出，台積電已開始對台灣設備和材料供應商進行審計，重點關注在利潤率和對中國的曝險程度。

