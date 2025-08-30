突破紅色供應鏈 台高端消費品打入奈及利亞

噶瑪蘭威士忌成功拓銷奈及利亞。（取自臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國長期打壓台灣，我國在國際外交上夾縫中求生存，近年因半導體而讓世界看見台灣，但我國高端消費品竟也在遙遠的非洲國家打出天下，展現對抗紅色供應鏈的硬實力與軟食力。

奈及利亞擁有2.28億人口，是非洲人口最多國家，境內有豐沛原油、天然氣資源，每日原油輸出最高可達280萬至300萬桶，是非洲第一大原油輸出國，外貿協會去年9月就帶領我國石化龍頭台塑等企業參觀非洲最大Dangote煉油廠。

貿協固定會籌組訪問團前往非洲拓銷，貿協董事長黃志芳過去就強調印度市場關鍵性，他更看好非洲會是全球下一個成長引擎、經濟成長熱區，去年5月辦理「奈及利亞臺灣形象月」，促成超過百場洽商、超過上億元商機；而日本商社深入經營非洲市場的歷史悠久，貿協與日本七大商社密切交流，舉例來說，豐田通商在非洲經營超過百年，事業範圍遍及汽車、能源、交通運輸、基礎建設、醫衛、消費用品，目前在非洲54國設有174家公司，與日本商社合作，是台灣業者進入非洲市場的捷徑。

不過，長期接觸非洲當地商情的人士分析，非洲因為基礎建設落後，華為產品便宜、操作簡易而在非洲國家大受青睞，中國砸重金扶植與補貼培育出紅色供應鏈，也確實帶給台商不少壓力。但我國仍有默默耕耘、將商品或品牌等成功打入奈國的案例，台灣電動運輸智慧科技在非洲成功推出，光陽今年與奈及利亞綠能科技新創AaraGO合作首座全太陽能電動機車電池交換方案，已在奈國石油公司加油站建設完工運作。

奈國人口眾多讓其內需巨大的發展潛力受到矚目，在高端消費領域台商也沒錯過，已經行銷50多國的噶瑪蘭威士忌，近期更在西非洲的奈及利亞成功上市；我國在對抗紅色供應鏈下，食品加工、產品包裝、汽機車配件、小型加工業以及其他消費品製造業仍是具有高度發展前景的行業。

而在奈國買主在拉哥斯台貿中心邀請下，每年約百位來臺參觀食品展、電子展、汽車零配件展及電腦展；奈國大型廠商代表出席貿協在台辦理的「非洲經貿高峰會議」、「非洲商機日」、「臺灣採購大會」及「台北國際食品展」等，維持雙邊經貿互動。

