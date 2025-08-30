晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台達電斬獲土耳其訂單 創新專案向Elektro-Mak出貨

2025/08/30 13:24

台達電持續推進集團機電事業發展，旗下交流馬達驅動解決方案成功打入土耳其市場。（資料照）台達電持續推進集團機電事業發展，旗下交流馬達驅動解決方案成功打入土耳其市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推進集團機電事業發展，旗下交流馬達驅動解決方案成功打入土耳其市場，已向當地的知名橋式起重機製造商 Elektro-Mak Crane Systems Ltd.出貨；管理層表示，未來將持續擴展與創新，完善產品陣容，提供為了橋式起重機應用所專門設計的高效、可靠解決方案。

台達電觀察，在吊運重物等高負載作業中，精度與可靠性至關重要，特別是對於重載作業有著嚴苛需求的橋式起重機市場，講究先進的馬達控制系統，以確保運行平穩、高效且安全。由於作業複雜度高，驅動系統必須具備高性能，以維持穩定扭力、減少吊重擺動，並提供可靠的煞車程序。  

台達電表示，旗下創新解決方案有利於滿足起重機行業的特殊需求，有效提升橋式起重機產品的可靠程度與性能，此次斬獲的客戶Elektro-Mak成立於1989年，總部位於土耳其伊茲密爾 （Izmir, Türkiye） ，在馬尼薩（Manisa）坐擁佔地6000平方公尺的先進廠房，是土耳其橋式起重機市場的知名品牌，專精於生產250公斤到200 噸、橋跨寬度低於45公尺的橋式起重機。  

Elektro-Mak購買台達高性能向量控制變頻器 ，以及精巧簡易型的向量控制變頻器，分別用於吊鉤升降、大車與小車運行。台達電說，在馬達驅動器的控制性能，結合團隊的技術支援之下，誕生具備開環控制防搖功能的高效解決方案。同時也結合現場經驗、內建參數，大幅縮短調試與現場查找時間。此外，變頻器之間亦可即時通訊，無需再額外編程。  

台達電提到，在整合過程中最大的挑戰，是如何在沒有編碼器的情況下實現防搖控制。由於防搖功能對於預防潛在事故至關重要，能讓橋式起重機系統同時保護設備與作業人員。在此專案中，服務團隊僅用了兩天便達成Elektro-Mak的高標準要求。展現了集團持續投入創新、高效自動化解決方案的實力，能依照客戶需求精準客製，助力客戶大幅提升產品競爭力。  

台達電認為，此次合作為橋式起重機產業樹立了新標竿，充分展示將先進馬達控制系統整合應用於工業設備的巨大潛力，讓客戶重新定義產業標準，也成為其他橋式起重機製造商邁向工業自動化的典範。台達後續將持續支援此類市場，提供更高負載、更平穩的運行、以及更完善的安全機制，以把握全球逐年不斷演變的商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財