台達電斬獲土耳其訂單 創新專案向Elektro-Mak出貨

台達電持續推進集團機電事業發展，旗下交流馬達驅動解決方案成功打入土耳其市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推進集團機電事業發展，旗下交流馬達驅動解決方案成功打入土耳其市場，已向當地的知名橋式起重機製造商 Elektro-Mak Crane Systems Ltd.出貨；管理層表示，未來將持續擴展與創新，完善產品陣容，提供為了橋式起重機應用所專門設計的高效、可靠解決方案。

台達電觀察，在吊運重物等高負載作業中，精度與可靠性至關重要，特別是對於重載作業有著嚴苛需求的橋式起重機市場，講究先進的馬達控制系統，以確保運行平穩、高效且安全。由於作業複雜度高，驅動系統必須具備高性能，以維持穩定扭力、減少吊重擺動，並提供可靠的煞車程序。

台達電表示，旗下創新解決方案有利於滿足起重機行業的特殊需求，有效提升橋式起重機產品的可靠程度與性能，此次斬獲的客戶Elektro-Mak成立於1989年，總部位於土耳其伊茲密爾 （Izmir, Türkiye） ，在馬尼薩（Manisa）坐擁佔地6000平方公尺的先進廠房，是土耳其橋式起重機市場的知名品牌，專精於生產250公斤到200 噸、橋跨寬度低於45公尺的橋式起重機。

Elektro-Mak購買台達高性能向量控制變頻器 ，以及精巧簡易型的向量控制變頻器，分別用於吊鉤升降、大車與小車運行。台達電說，在馬達驅動器的控制性能，結合團隊的技術支援之下，誕生具備開環控制防搖功能的高效解決方案。同時也結合現場經驗、內建參數，大幅縮短調試與現場查找時間。此外，變頻器之間亦可即時通訊，無需再額外編程。

台達電提到，在整合過程中最大的挑戰，是如何在沒有編碼器的情況下實現防搖控制。由於防搖功能對於預防潛在事故至關重要，能讓橋式起重機系統同時保護設備與作業人員。在此專案中，服務團隊僅用了兩天便達成Elektro-Mak的高標準要求。展現了集團持續投入創新、高效自動化解決方案的實力，能依照客戶需求精準客製，助力客戶大幅提升產品競爭力。

台達電認為，此次合作為橋式起重機產業樹立了新標竿，充分展示將先進馬達控制系統整合應用於工業設備的巨大潛力，讓客戶重新定義產業標準，也成為其他橋式起重機製造商邁向工業自動化的典範。台達後續將持續支援此類市場，提供更高負載、更平穩的運行、以及更完善的安全機制，以把握全球逐年不斷演變的商機。

