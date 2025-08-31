預售屋買氣退燒》全台上半年賣不到5千億 年減幅近68％

全台上半年揭露總額不到5千億元、年減幅近68%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣大衰退，全台上半年揭露總額不到5千億元、年減幅近68%，進一步觀察六都加新竹縣市上半年預售屋買氣，桃園、台中、台南及高雄等四都、年減幅均逾7成，又以高雄市衰退最顯著、年減幅近8成。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，即便房價沒有大幅鬆動，但買氣已陷入窒息量，今年預售屋成交月均量遠低於過去幾年，不動產經紀業寒冬正在蔓延。六都之中，又以前幾年房價漲幅較大、交易最為熱絡的中、南部衰退較為劇烈，預期這波寒冬至少會延至今年底。

根據內政部實價網最新彙整的預售屋實價揭露金額，今年上半年，僅有新北市賣破1千億元、約1133億元，不過，對比去年同期的2717億元、年減幅達58.29%。而新竹縣市、台南市以及高雄市，上半年預售屋銷售金額全數不到350億元，其中台南、高雄更不到300億元。

南高預售冷最快 上半年賣不到300億

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，預售屋在過去將近15年野蠻成長，不單跟隨房產市場膨脹，甚至強搶成屋市場。首先預售屋是不受央行的選擇性信用管制的直接影響，槓桿可以開到最大；其次是預售屋不但有期貨性質，而且在房地合一2.0、「平均地權條例」修正前，從紅單交易到換約都非常活絡。

第三則是2018年以後中美貿易戰帶動全球供應鏈重組，使中、南部許多低基期區域出現產業、住宅需求連動的結構；最後才是住宅需求隨著家庭、人口、價格等結構性變化的剛需、升級買盤。但檢討上述預售屋蓬勃發展的條件，可發現多個特性已受各項法規管制，加上國際政經環境壓抑，直接減弱未來房價預期，更拉高投資進場的門檻，買氣勢自然退潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，預售市場交易量大幅萎縮，過去單月5千件幾乎已是市場谷底量，但今年上半年更慘，1至6月、沒有任何一個月的揭露件數突破5千件，甚至超過一半的月份、單月揭露量跌破4千件。

他說，去年上半年實在太熱，政策抑制後民眾對於房價上漲預期改變，預售市場這隻房市領頭羊也不支倒下，但量縮過頭後就會有些變化，觀察後續是否有開發商提出新的方案吸引民眾目光。

