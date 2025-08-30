拔掉川普關稅大棒！美上訴法院裁定非法 恐引爆骨牌效應

美國聯邦上訴法院裁定川普大部分全球關稅非法，此舉不僅是法律上的挫敗，更可能對其貿易議程產生骨牌效應。（路透資料照）



高嘉和／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦上訴法院裁定前總統川普大部分全球關稅為非法的判決，其衝擊波正持續擴大。根據美聯社深度分析，此舉不僅是川普在法律上的重大挫敗，更可能釜底抽薪地拔除其貿易議程的「關稅大棒」，引發全球貿易關係的骨牌效應。

美聯社指出，此次判決主要針對川普在今年四月二日自稱的「解放日」，以「國家緊急狀態」為由，對美國幾乎所有貿易夥伴加徵的高達50%的「互惠關稅」；以及先前同樣以此理由，對中國、加拿大與墨西哥加徵的關稅。然而，判決並不涵蓋基於國安調查的鋼鋁稅等項目。

恐失談判籌碼 各國或將尋求重新談判

法律專家分析，此判決最大的衝擊，在於削弱了川普政府的談判籌碼。過去，英國、日本與歐盟等盟友，正是在川普威脅祭出更高關稅的壓力下，才簽訂了對美國相對有利的貿易協議。法律事務所資深顧問艾克斯（Ashley Akers）便指出，判決可能「壯大外國政府的膽量，去抵制未來的要求…甚至尋求重新談判條款。」

更嚴峻的是，此判決可能對美國財政造成巨大衝擊。美國司法部先前在法律文件中曾警告，若關稅遭撤銷，政府可能被迫退還已徵收的稅款，這將對美國國庫帶來「財務毀滅」（financial ruin）。截至今年七月，美國的關稅收入已高達1590億美元，是前一年同期的兩倍多。

未來難再任性加稅 恐遭法律綁手綁腳

此判決也為川普未來想再任意加稅的行為，設下了重重關卡。即便川普想改用其他法源，也將面臨更嚴格的限制。例如，根據《1974年貿易法》，總統雖有權加徵關稅，但稅率上限為15%，且期限僅150天，遠不如他過去動輒祭出40%、50%關稅的強硬手段。

