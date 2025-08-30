川普關稅戰遭重挫！上訴法院裁定違憲 全案將決戰最高法院

美國前總統川普實施的全球關稅，大部分遭聯邦上訴法院裁定為非法。外界預期，此案最終將上訴至聯邦最高法院，成為一場決定總統權力邊界的憲政訴訟。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的關稅帝國，遭到了聯邦司法體系的重擊，但全案的最終結局，仍有待最高法院的終極一戰。根據《Yahoo財經》報導，美國聯邦巡迴上訴法院29日做出關鍵裁決，認定川普總統任內繞過國會、對全球貿易夥伴加徵的大部分進口關稅，均屬非法，因其已超越總統職權。

這項裁決雖然允許現有關稅在上訴期間暫時維持，但已明確將此一攸關美國總統權力邊界的憲政級鬥爭，直接推向了下一個、也是最終的戰場：美國聯邦最高法院。

請繼續往下閱讀...

行政擴權遭打臉 法院：收稅權專屬國會

上訴法院以7票對4票的表決結果，維持了下級「美國國際貿易法院」（CIT）的裁決，直指川普引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為法源依據，以「非法移民」與「毒品流動」等國家緊急狀態為由加徵關稅，已構成行政擴權。判決書中明確強調：「關稅就是一種稅，而憲法制定者已明確地將徵稅權專屬地授予立法部門（國會）。」

川普暴怒反擊 堅稱最終將會勝利

對於此一重大挫敗，川普隨即在其社群平台「Truth Social」上暴怒反擊。他痛斥上訴法院具有「高度黨派性」，並錯誤地裁定應取消關稅。川普更堅稱：「他們知道美利堅合眾國終將勝利。如果這些關稅有朝一日消失，對這個國家將是徹底的災難。」

目前，川普政府正評估向最高法院提出上訴，川普本人已明確表達了必勝的信心。川普的自信其來有自，當前美國最高法院的九位大法官中，保守派以6比3的席次佔據絕對優勢，其中更有三位是由川普在總統任內親自提名並任命。此案的核心，將圍繞著總統是否能以「國家緊急狀態」為名，無限擴張IEEPA法案的授權，來執行原屬國會的關稅徵收權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法