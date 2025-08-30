晴時多雲

國會股神成歷史？WSJ：美兩黨提案禁止議員交易股票

2025/08/30 11:05

美兩黨眾議員提案，擬禁止國會議員進行股票交易。（歐新社）美兩黨眾議員提案，擬禁止國會議員進行股票交易。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一項來自美國兩黨眾議員一致同意的提案，預計將禁止美國國會議員交易個股。提案支持者表示，這是十多年來首度採取行動嘗試禁止這種行為。

《華爾街日報》報導，根據文件副本顯示，這項兩黨提案將於下週公佈，法案若是確定通過，將自法案頒布當天起，給議員和其家屬180天的時間出清手中持有的個股，其中也包括透過盲目信託（blind trust）持有的股票。未來當選的議員則將在宣誓就職後90天內出售持股。

根據這份長達10業的提案，不遵守規定的議員將面臨投資總價值10％的罰款，並且將被迫放棄他們所獲得的任何利潤。

過去幾個月以來，要求限制國會議員及其家人股票交易的呼聲日益高漲，關稅帶來的股市波動使得議員的交易成為焦點。該法案的支持者表示，新的限制措施可能有助於恢復人們對於國會的信任。

美國眾議院議長、路易斯安納州共和黨籍議員強生（Mike Johnson）今年稍早表示，自己支持禁止股票交易，但尚未明確支持任何具體提案。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日提到，願意開始推動個股交易禁令，貝森特直言，人們來到華府不應該想著要致富，這會降低大眾對金融體系的信任。

美國總統川普（Donald Trump）也稱，自己在「概念上」願意接受進一步的限制。

美國國會在2012年通過了《股票法》（Stock Act），要求議員披露更多資訊，並明確禁止議員利用非公開訊息進行內線交易。儘管國會和選民普遍支持全面禁止股票交易，但至今仍難以實現。

反對針對股票交易祭出新限制的人士指出，內線交易本身就屬於非法行為，美國證券交易委員會（SEC）官員和司法部有權調查可疑交易。另一些人則認為，強迫議員遵守更為繁瑣的規定，以及出售個股相關的稅收和其他成本，會給他們帶來不必要的負擔。

根據財務披露文件，去年只有3分之1的眾議員和略少於一半的參議員在任職期間交易過個股或是持有股票作為資產。議員們更常見的是持有傳統的共同基金，這些基金投資於一系列股票，而擬議中的交易禁令並未將這些基金列入規範。

