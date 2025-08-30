黃仁勳：AI加速應用 有望實現週休3日

輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，全球目前正處於人工智慧（AI）革命的開端，各行各業對於AI的快速應用「很可能」幫助人們實現週休3日，這代表社會行動再次出現轉變，就像以往的工業革命。

黃仁勳接受《福斯商業》節目「克萊曼時刻（The Claman Countdown）」訪問時表示，AI具有不可思議的能力，可以快速完成耗時的工作。黃仁勳指出，AI的實際應用方式應該是讓更多像他一樣腦中有很多想法的商業領袖，能夠將這些想法落實。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳坦言，自己總是在等待工作完成，因為他有很多的想法，他認為，多數公司的想法比已知要追求的更多，因此效率愈高，能夠追求新想法的機會就愈多。

黃仁勳指出，隨著現代資本主義的到來，每週工作7天或6天的制度，演變成現在的週休2日，每一次的工業革命都會導致社會行動的某種變化。黃仁勳也預估，經濟將因為AI和自動化而表現得更好，GDP將會成長，生產力也會提高。

針對備受討論的就業影響問題上，黃仁勳直言，確實有些工作會消失，但同時也會出現很多新的工作機會，「每一項工作都會因為AI而改變」，黃仁勳補充，隨時間過去，人們的生活品質預計將變得更好。

美銀（BofA）研究預估，隨著企業學會以更少資源完成更多事情，標普500數成分股的生產力將全面提升。美銀分析師蘇布拉馬尼亞（Savita Subramanian）表示，這一部份歸功於AI，但也不完全歸功於AI。關鍵在於黃仁勳所說的「更有效率的做事」，如果生產力高，做事的效率就會更高，所需的勞動力也就更少。

實際上，目前已經有一些企業開始實施週休3日的制度，《財星》報導指出，這些率先實施週休3日的公司生產力提升了24％，員工的倦怠感減少了一半，員工流動率也大幅下降。英國和北美的大規模研究發現，員工每週只需工作約33至34小時，即可完成原本相同的工作，而將工作時間從5天減少至4天，員工的健康狀態和工作滿意度明顯改善，病假和離職率也大幅下降。

根據《財星》報導，在荷蘭，勞工通常每週只工作32小時，週休3日讓生活品質明顯提升。在試點計劃結束後，絕大多數員工都希望維持較短的工時，而採用這一方案的公司，也很少會恢復到週休2日的制度，這也印證了黃仁勳關於工業革命將帶來會長久社會變革的論點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法