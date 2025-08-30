晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃仁勳：AI加速應用 有望實現週休3日

2025/08/30 10:19

輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，全球目前正處於人工智慧（AI）革命的開端，各行各業對於AI的快速應用「很可能」幫助人們實現週休3日，這代表社會行動再次出現轉變，就像以往的工業革命。

黃仁勳接受《福斯商業》節目「克萊曼時刻（The Claman Countdown）」訪問時表示，AI具有不可思議的能力，可以快速完成耗時的工作。黃仁勳指出，AI的實際應用方式應該是讓更多像他一樣腦中有很多想法的商業領袖，能夠將這些想法落實。

黃仁勳坦言，自己總是在等待工作完成，因為他有很多的想法，他認為，多數公司的想法比已知要追求的更多，因此效率愈高，能夠追求新想法的機會就愈多。

黃仁勳指出，隨著現代資本主義的到來，每週工作7天或6天的制度，演變成現在的週休2日，每一次的工業革命都會導致社會行動的某種變化。黃仁勳也預估，經濟將因為AI和自動化而表現得更好，GDP將會成長，生產力也會提高。

針對備受討論的就業影響問題上，黃仁勳直言，確實有些工作會消失，但同時也會出現很多新的工作機會，「每一項工作都會因為AI而改變」，黃仁勳補充，隨時間過去，人們的生活品質預計將變得更好。

美銀（BofA）研究預估，隨著企業學會以更少資源完成更多事情，標普500數成分股的生產力將全面提升。美銀分析師蘇布拉馬尼亞（Savita Subramanian）表示，這一部份歸功於AI，但也不完全歸功於AI。關鍵在於黃仁勳所說的「更有效率的做事」，如果生產力高，做事的效率就會更高，所需的勞動力也就更少。

實際上，目前已經有一些企業開始實施週休3日的制度，《財星》報導指出，這些率先實施週休3日的公司生產力提升了24％，員工的倦怠感減少了一半，員工流動率也大幅下降。英國和北美的大規模研究發現，員工每週只需工作約33至34小時，即可完成原本相同的工作，而將工作時間從5天減少至4天，員工的健康狀態和工作滿意度明顯改善，病假和離職率也大幅下降。

根據《財星》報導，在荷蘭，勞工通常每週只工作32小時，週休3日讓生活品質明顯提升。在試點計劃結束後，絕大多數員工都希望維持較短的工時，而採用這一方案的公司，也很少會恢復到週休2日的制度，這也印證了黃仁勳關於工業革命將帶來會長久社會變革的論點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財