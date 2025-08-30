台灣傳產有新轉機？ 謝金河：中國內捲可能快到拐點

謝金河指出，昨天中國外賣霸主「美團」公布第二季財報，股價創下新低，電動車市場也內捲激烈，驚動當局出手制止，並要求一些產業汰除無效率的舊廠，收斂產能。這個動作對於受到內捲衝擊的台灣傳統產業是否帶來一些新轉機？值得進一步觀察。（資料照）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河指出，昨天中國外賣霸主「美團」公布第二季財報，股價創下新低，電動車市場也內捲激烈，驚動當局出手制止，並要求一些產業汰除無效率的舊廠，收斂產能。謝金河表示，這個動作對於受到內捲衝擊的台灣傳統產業是否帶來一些新轉機？值得進一步觀察。

謝金河在臉書以「中國內捲可能快到拐點！」為題發文指出，昨天中國外賣霸主「美團」公布第二季財報，營收918億人民幣，年增12%，但Ebitda（息稅折舊攤銷前盈餘）28億人民幣，年減82%，稅後純益15億人民幣，衰退89%。業績公布日，「美團」股價大跌14.6港元，跌幅12.55%，「美團」股價創下100.2港元新低。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，中國的外賣產業在京東，阿里巴巴挾重金廝殺下，大家都傷痕累累。同樣的，電動車市場也是這樣，原本比亞迪宣布7月降價三成，鬧得李書福跳出來罵王傳福是捲王，長城汽車的魏建軍公開說比亞迪是另一個恆大。

謝金河說，這些內捲激烈的行業，最後驚動中央，發改委，市監總局都出面制止，比亞迪的降價沒有降成，大家都鬆了一口氣。除了外賣，新能源車，市監局也針對原來已內捲到奄奄一息的石化，水泥，鋼鐵等產業要求要汰除無效率的舊廠，收斂產能，朝高質化的方向發展。

謝金河分析，這個動作對於受到內捲衝擊的台灣傳統產業，是否帶來一些新轉機？值得進一步觀察。今年第二季台塑四寶虧損250億台幣，這是史上最慘的一季。對照2021年台塑四寶一年大賺2402億台幣，這個極度的好和現在極度的慘，正好形成強烈對比。

謝金河在文末也指出，「中國內捲極度化，可能在這個地方出現拐點，這個縮減產能的力道有多大？還要繼續看下去！」

