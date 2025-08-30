晴時多雲

聯準會9月降息預期增 黃金有望創近4個月最佳表現

2025/08/30 08:40

黃金價格週五（29日）上漲。（路透資料照）黃金價格週五（29日）上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國通膨數據強化了聯準會（Fed）可能會在下個月降息的預期，週五（29日）金價漲約1％，有望創下4月以來最佳單月表現。12月交割的黃金期貨上漲1.2％，至3516.1美元；現貨價上漲0.8％，報每盎司3443.19美元，創7月17日以來最高，8月金價漲了4.7％。

週五美元保持穩定，但以整個月表現來看，跌幅預計達2.2％。美元走低使得黃金對海外買家來說更為便宜。

美國7月消費者支出穩定成長，由於進口關稅導致部份商品價格上漲，核心通膨回升，美國個人消費支出物價指數（PCE）月增0.2％，較去年同期漲2.6％。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，聯準會今年預計將降息1次或2次，整體來看這將對包括黃金、白銀在內的大宗商品價格形成支撐。交易員們對於聯準會將在9月政策會議降息1碼（0.25個百分點）的預期已從公佈通膨數據前的85％，升至近89％。

其他貴金屬方面，白銀上漲1.7％，來到每盎司39.77美元；鈀金持平於每盎司1102.08美元；鉑金則上漲0.3％，每盎司1362.86美元。

