美上訴法院裁定全球關稅「違法」！川普氣炸回應

美國聯邦上訴法院於週五（29日）裁定，美國總統川普針對多個貿易夥伴實施的大部分關稅屬非法措施。川普對此則揚言會上訴到底。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦上訴法院於週五（29日）裁定，美國總統川普針對多個貿易夥伴實施的大部分關稅屬非法措施，不過法院目前也先讓這些關稅暫時繼續維持。川普對此則揚言會上訴到底。

綜合媒體報導，美國華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院於29日裁定，法律雖賦予總統權力，可針對國家緊急狀態採取一系列行動，但並不包括透過行政命令徵收關稅。法院表示：「課徵如關稅之類的稅收核心權力，由憲法專屬賦予立法部門。關稅是國會的核心權力。」

外媒報導提到，法院裁決的探討範圍，包含川普4月初徵收的所謂「對等關稅」，以及2月對中國、加拿大和墨西哥等國徵收的單獨關稅。

川普先前的說法聲稱，《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）授權總統在他認為有必要應對國家緊急情況時，可以對特定國家徵收任何級別的關稅，以應對國家安全威脅。不過美國國際貿易法院 （Court of International Trade）於5月底已首次駁回了這一說法，本週五的裁定也是川普政府在「V.O.S. Selections 訴川普案」中的第二次連敗。

上訴法院裁定，判決將於10月14日生效，以便川普政府時間向美國最高法院提出上訴。白宮方面則回應，「總統關稅仍然有效，我們期待在此事上最終勝利。」

針對這項消息，川普也立刻在自家社群平台開嗆，強調所有關稅仍然有效，指控做出裁定的上訴法院「充滿黨派偏見」，若取消關稅對國家來說將是一場徹底的災難，並揚言會上訴到底，稱美國將是最後的贏家。

