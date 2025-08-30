晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美上訴法院裁定全球關稅「違法」！川普氣炸回應

2025/08/30 07:43

美國聯邦上訴法院於週五（29日）裁定，美國總統川普針對多個貿易夥伴實施的大部分關稅屬非法措施。川普對此則揚言會上訴到底。（路透）美國聯邦上訴法院於週五（29日）裁定，美國總統川普針對多個貿易夥伴實施的大部分關稅屬非法措施。川普對此則揚言會上訴到底。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦上訴法院於週五（29日）裁定，美國總統川普針對多個貿易夥伴實施的大部分關稅屬非法措施，不過法院目前也先讓這些關稅暫時繼續維持。川普對此則揚言會上訴到底。

綜合媒體報導，美國華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院於29日裁定，法律雖賦予總統權力，可針對國家緊急狀態採取一系列行動，但並不包括透過行政命令徵收關稅。法院表示：「課徵如關稅之類的稅收核心權力，由憲法專屬賦予立法部門。關稅是國會的核心權力。」

外媒報導提到，法院裁決的探討範圍，包含川普4月初徵收的所謂「對等關稅」，以及2月對中國、加拿大和墨西哥等國徵收的單獨關稅。

川普先前的說法聲稱，《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）授權總統在他認為有必要應對國家緊急情況時，可以對特定國家徵收任何級別的關稅，以應對國家安全威脅。不過美國國際貿易法院 （Court of International Trade）於5月底已首次駁回了這一說法，本週五的裁定也是川普政府在「V.O.S. Selections 訴川普案」中的第二次連敗。

上訴法院裁定，判決將於10月14日生效，以便川普政府時間向美國最高法院提出上訴。白宮方面則回應，「總統關稅仍然有效，我們期待在此事上最終勝利。」

針對這項消息，川普也立刻在自家社群平台開嗆，強調所有關稅仍然有效，指控做出裁定的上訴法院「充滿黨派偏見」，若取消關稅對國家來說將是一場徹底的災難，並揚言會上訴到底，稱美國將是最後的贏家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財