保職位！庫克要求發布臨時限制令 聯準會籲法官「速審速決」

庫克阻止川普開除她的法律戰正式展開。

首次上稿 8-29 22:53

更新時間 8-30 05:53

〔編譯魏國金／台北報導〕聯準會理事庫克28日對美國總統川普開除她一事提出告訴，並要求法院發布臨時限制令，在案件審理期間，禁止川普解除她的職位，川普29日上午要求法院駁回該要求。

在另一份法庭文件中，聯準會對庫克挑戰總統開除她的訴訟沒有發表看法，但要求法官科布（Jia Cobb）對該案「速審速決」，以平息紛爭。

就庫克要求臨時限制令，以防止其遭解職一事，相關文件在美國華盛頓特區地方法院，於舉行聽證前兩小時提出。

川普的律師在法庭文件中指出，庫克的訴訟不太可能成功，因為是否依聯邦儲備法要求，以正當理由解聘一名聯準會理事是取決於「總統裁量權」。

庫克28日提告川普、聯準會理事會以及聯準會主席鮑爾，該訴訟指稱川普解僱她的行為是違法的，並要求法官科布下令在審理期間讓她繼續任職。

鮑爾與聯準會理事會的告訴，則僅限於他們未來尋求執行川普的意志，解除她的職務。該起訴訟最終可能要上訴到最高法院才能化解。

