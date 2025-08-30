晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

保職位！庫克要求發布臨時限制令 聯準會籲法官「速審速決」

2025/08/30 05:53

庫克阻止川普開除她的法律戰正式展開。（法新社）庫克阻止川普開除她的法律戰正式展開。（法新社）

首次上稿 8-29 22:53
更新時間 8-30 05:53

〔編譯魏國金／台北報導〕聯準會理事庫克28日對美國總統川普開除她一事提出告訴，並要求法院發布臨時限制令，在案件審理期間，禁止川普解除她的職位，川普29日上午要求法院駁回該要求。

在另一份法庭文件中，聯準會對庫克挑戰總統開除她的訴訟沒有發表看法，但要求法官科布（Jia Cobb）對該案「速審速決」，以平息紛爭。

就庫克要求臨時限制令，以防止其遭解職一事，相關文件在美國華盛頓特區地方法院，於舉行聽證前兩小時提出。

川普的律師在法庭文件中指出，庫克的訴訟不太可能成功，因為是否依聯邦儲備法要求，以正當理由解聘一名聯準會理事是取決於「總統裁量權」。

庫克28日提告川普、聯準會理事會以及聯準會主席鮑爾，該訴訟指稱川普解僱她的行為是違法的，並要求法官科布下令在審理期間讓她繼續任職。

鮑爾與聯準會理事會的告訴，則僅限於他們未來尋求執行川普的意志，解除她的職務。該起訴訟最終可能要上訴到最高法院才能化解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財