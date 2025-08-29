晴時多雲

小米中國召回逾14萬顆行動電源 台灣同型號仍在售

2025/08/29 21:44

小米今天在中國主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，但是小米未在台灣宣布召回。台灣官網仍在販售同型號的「Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W」。（圖取自小米台灣官網）小米今天在中國主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，但是小米未在台灣宣布召回。台灣官網仍在販售同型號的「Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W」。（圖取自小米台灣官網）

〔中央社〕小米今天在中國主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，涉及數量14萬6891顆，表示這批產品因使用供應商的問題電芯，極少數存在燃燒風險。

至截稿，小米未在台灣宣布召回。小米中國官網已看不到PB2030MI行動電源，台灣官網與多家電商平台官方旗艦店仍在販售同型號的「Xiaomi 自帶線行動電源 20000 33W」，定價695元。

中國北京市市場監督管理局官網今天公告小米的主動召回內容。小米表示，本次召回範圍內的行動電源，由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使用過程中可能會出現過熱現象，在極端場景下存在燃燒風險。

小米表示，將透過免費為消費者退貨退款的形式展開缺陷產品召回工作，使用者可透過小米商城網站發布的召回公告查看持有的產品是否在受影響範圍內，或撥打客服熱線進一步瞭解具體情況。根據小米公告，消費者將可獲得人民幣159元（約新台幣680元）的退款。

中國製行動電源6月爆發存在燃燒風險的廣泛災情，多個品牌中槍召回相關產品，原因是使用安普瑞斯（無錫）公司生產的問題電芯，小米當時也被點名。

騰訊科技今天報導，小米相關人士透露，小米公司已經於近日啟動對安普瑞斯的經濟追償，對安普瑞斯電芯問題導致的損失透過法律手段進行追責。這也是第一家因為電芯不合格召回產品的廠商，宣布對安普瑞斯追責。

