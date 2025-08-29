晴時多雲

最後一刻也要吟詩！郭智輝歡送會2首詩吐露「歸去」心情

2025/08/29 20:03

經濟部今日下午歡送部長郭智輝。（取自經濟部臉書）經濟部今日下午歡送部長郭智輝。（取自經濟部臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今日下午歡送部長郭智輝，但未如其他部會開放外界參與並謝絕媒體採訪。經濟部臉書也轉達郭現場再度吟詩，以「定風波」、「歸心」2首詩自述「歸去」心情。

向來熱愛吟詩的郭智輝「有始有終」，根據經濟部臉書轉述，郭今於歡送會現場分享兩首詩，均提到「歸去」一句相當貼切。

郭智輝說，「我有兩首詩代表我的心境跟各位分享。第一首是蘇東坡的〈定風波〉：回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴；第二首是朋友寄來的〈歸心〉：廟堂一任若浮雲，榮辱沉浮總屬塵。歸去人間常日月，清風明月是知音。」

經濟部也感謝郭智輝提出「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的策略，帶領台商走向世界、拓展海外市場，也吸引重要企業來台投資。同時協助中小企業、培育AI人才，幫助產業智慧化轉型；並爭取系統性治水資源，讓台灣在面對極端氣候挑戰時更具韌性。

經濟部強調，這些努力，一步步累積，正在為台灣的未來奠基，也祝福以身體因素請辭的郭智輝未來健康安泰。

