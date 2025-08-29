正德：散裝市場可望出現「量少價漲」強勢格局

正德今日舉行線上法說。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）今日舉行法說會，正德指出，美國關稅政策的不確定性降低，目前中國加碼推動基礎建設，而全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，新船交付則根據船舶產業預估，因產能與經濟不確定性而延遲，2025年與2026年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限，整體散裝市場呈現「量少價漲」的強勢格局。

正德指出，2025年8月訂購5艘1.75萬噸多用途（MPP）（雜貨/貨櫃）散裝貨輪（MPP /1.75萬DWT），預計2027年下半年陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

另外，2024年4月董事會決議訂購4艘委託中國造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於2025年8月上旬全數交付完成，且已洽妥租家10年長期租約，在新船全數加入營運下，業績及獲利表現穩健向上。

正德也將持續汰舊換新，除今年6月已出售1艘船舶，預計 9月及明年第一季各處分1艘。正德船隊目前22艘船舶。

