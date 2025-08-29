晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

正德：散裝市場可望出現「量少價漲」強勢格局

2025/08/29 20:17

正德今日舉行線上法說。（正德提供）正德今日舉行線上法說。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）今日舉行法說會，正德指出，美國關稅政策的不確定性降低，目前中國加碼推動基礎建設，而全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，新船交付則根據船舶產業預估，因產能與經濟不確定性而延遲，2025年與2026年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限，整體散裝市場呈現「量少價漲」的強勢格局。

正德指出，2025年8月訂購5艘1.75萬噸多用途（MPP）（雜貨/貨櫃）散裝貨輪（MPP /1.75萬DWT），預計2027年下半年陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

另外，2024年4月董事會決議訂購4艘委託中國造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於2025年8月上旬全數交付完成，且已洽妥租家10年長期租約，在新船全數加入營運下，業績及獲利表現穩健向上。

正德也將持續汰舊換新，除今年6月已出售1艘船舶，預計 9月及明年第一季各處分1艘。正德船隊目前22艘船舶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財