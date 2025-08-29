頂大科技新貴轉行「送行者」 他減薪2成曝心聲

殯葬服務走向專業化、年輕化，協助撫慰亡者家屬的心靈。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年30歲Leon Lim畢業於新加坡國立大學電腦工程學系，在一家政府科技機構從事網路安全工作，薪水優渥且有望升官，卻在去年離職加入妻子的家族禮儀公司，改當送行者，除了薪資縮水2成外，還需要承受情緒壓力，他並不後悔，因為送行者的工作更有價值，目前還協助轉型導入AI聊天機器人，幫助遺屬規劃喪禮流程。

《商業內幕》29日報導，當 Leon Lim在新加坡國立大學完成電腦工程學位時，他的職業生涯似乎已經確定了。2020年，他加入一家政府科技機構，專門從事網路安全工作。四年內，他的年薪就達到6位數（10萬美元以上，超過台幣305萬），並有望晉升至管理職。

在 2024 年，Lim離開公司，加入妻子的家族禮儀公司，擔任營運開發經理，今年 30 歲的Lim坦言，這是一個非常艱難的決定。

他近距離觀察妻子Rachael Tay的生活，經常與家人見面、管理營運及實現企業現代化，這些都讓他重新思考，當Lim整天躲在電腦螢幕後面時，妻子卻在幫助人們度過失落。他坦言，轉行當送行者造成經濟上的損失，薪水少了20%，但他認為這份工作更有價值。

Lim說，從網路安全工程師轉行做殯葬服務人員，不僅是職業的轉變，更是思維方式的重置。從事殯葬業「沒有什麼是可以預料的」，而且處理喪親之痛沒有現成的教科書，有些人鎮定自若，做好了準備，有些人則在太平間門口崩潰，「我們必須保持冷靜，保持鎮定陪伴他們」。

他補充說，這個行業不僅涉及物流，還涉及人情味，這是一個艱難的學習過程。而且與典型的辦公室工作相比，送行者的工作時間更長、更不規律，沒有固定的「下班時間」，因為死亡不可預測，所以必須隨時做好準備。

儘管工作時間更長、情感上承受著巨大的壓力，薪水也降低了，Lim並不後悔。現在，他把殯葬產業看作一個科技商機。他表示，過去，家人知道親人過世後該做什麼，但年輕一代，也就是20多歲到40多歲的人，往往不知道從何開始，導入科技可以讓年輕遺屬更容易完成葬禮規劃過程。

他們的公司推出兩款AI工具，一款是解答葬禮習俗常見問題的聊天機器人，另一款則是指導家屬進行線上安排的AI規劃工具。現在他們正在探索如何利用AI幫助保存遺產，也就是將記憶、悼念和照片彙編成可以代代相傳的數位紀念物。

