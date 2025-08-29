台灣研發經費占GDP排名全球第3 半導體、電子產業成關鍵動能

台灣研發經費占GDP排名全球第3，投入結構方面，企業研發占比達 85.1%，其中製造業比重高達 91.8%，研發聚焦於半導體及電子產業。（路透資料照）

〔記者林菁樺、實習記者林子云／台北報導〕經濟部今天（29日）發布專題報告，分析主要國家研發投入分析，我國研發投資維持穩健，2023年研發經費突破9000億元，近十年平均年增7.4%，研發經費占GDP 比率升至4%，高於經濟合作暨發展組織（OECD）成員國平均 2.7%，僅次於以色列與南韓，居全球第三。投入結構方面，企業研發占比達 85.1%，其中製造業比重高達 91.8%，研發聚焦於半導體及電子產業。

比較主要國家研發經費占GDP比率，報告顯示，2023年以色列占6.3%居首，南韓占5.0%、位居第2，台灣自2017年超越日本後，持續保持在第3名，2023年占4%，較2014年增加1個百分點，皆明顯超越OECD成員國平均2.7%，反映在研發與創新上的積極投資與競爭力提升。

請繼續往下閱讀...

報告指出，企業部門研發經費多投入於製造業，以台灣製造業占比達91.8%最高，2022年日本與南韓占比分別為84.7%與86%，中國為78%，美國則為54.2%。觀察以色列研發經費支出分布，非製造業占8成1。

經濟部表示，各國研發經費投入重點產業不同，展現產業結構與發展差異。台灣在半導體產業鏈推升下，2023年企業研發以電腦電子及光學製品製造業占78.1%最高；以色列受惠高科技及新創企業加速成長，2021年企業研發有52.8%集中在資訊及通訊傳播業。

日本因汽車工業發達，企業研發以汽車、拖車及半拖車製造業居首，2022年占27.6%；南韓在通訊傳播研發量能推動下，推升電腦電子製造業企業研發，2022年占49.5%。美國企業研發以資訊及通訊傳播業居首，2022年占29.6%；中國企業研發以電腦電子及光學製品產業占比較高，2022年占18.7%。

經濟部表示，政府積極推動投資台灣方案，吸引外商來台設立研發中心，政府推動「全球研發創新夥伴計畫」與「大A+計畫」，吸引外商來台設立研發中心，持續厚植台灣在全球科技供應鏈的競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法