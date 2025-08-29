兆豐銀房貸首購族優先 6都最高核貸成數8成

兆豐銀行優先受理自用住宅購屋貸款，特別是滿足首購族需求。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕央行持續管控房貸放款，對今年的房貸策略有何影響？兆豐金（2886）表示，今年房貸動能偏向保守，面對央行持續實施不動產放款管控措施，兆豐銀行優先受理自用住宅購屋貸款，特別是滿足首購族需求，優先受理首購族住宅貸款，最高核貸成數達8成。

兆豐金今（29）日召開第2季法說會，法人關注消金及房貸策略，兆豐銀行副總經理陳建中說明，今年主管機關持續實施不動產放款管制，兆豐銀針對銀行法72-2條的規定，將全行業務統籌規劃控管，房貸策略優先受理無自用住宅購屋貸款，滿足首購客需求，在限額內審慎承作，參酌同業行情，目前6都最高核貸成數為8成，也都依據嚴格的授信5P原則審核，近期房貸逾放比率維持在低檔水準。

請繼續往下閱讀...

兆豐銀揭露，第2季房貸餘額4235億元、年增218億元；小額信貸餘額則為114億元，較去年同期成長30億元。陳建中指出，預期今年房貸動能偏向保守，但小額信貸因應市場資金需求，仍有望成長。

兆豐金今年上半年稅後淨利達181.91億元，子公司兆豐銀行上半年稅後淨利153.69億元，其中，放款業務受惠於政府機關、公營事業及大型企業集團授信需求增加，業績穩健擴張、年增5%；存款業務年增3%，業務動能持續提升。外匯業務動能強勁，在來自大型跨國科技集團貿易結算需求增加，以及承作美元定存專案的豐碩成果挹注下，上半年敘作量高達4182億美元、年增9%。

財富管理業務配合政府亞洲高資產管理中心政策，財管2.0高資產業務管理資產規模（AUM）上半年已達2112億元，財富管理業務淨手續費收入年增3%，獲利動能持續提升。財務績效方面，利息淨收益年增1%、手續費淨收益扣除去年高鐵一次性收入後年增1%；此外，雖面臨美國貿易政策及地緣政治不確定性挑戰，上半年財務操作仍認列97億元獲利。資產品質也顯著改善，年化呆帳費用率1約為9個基本點（bp），遠低於去年全年呆帳費用率43bp。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法