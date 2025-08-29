晴時多雲

外資熱錢匯出！新台幣8月重貶6.89角、淪最弱亞幣

2025/08/29 18:40

外資熱錢匯出！新台幣8月重貶6.89角 淪最弱亞幣 （記者陳梅英攝）外資熱錢匯出！新台幣8月重貶6.89角 淪最弱亞幣 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場觀望美國今晚將公布的通膨數據，台股開高走低，收小黑，新台幣兌美元匯率午後升幅收斂，加上尾盤央行刻意調節，最後收在30.605元、貶值1.7分，匯價連4黑，且創下近4個月新低，成交量12.485億美元。

8月以來雖然美元回落，不過外資逢高調節台股部位，熱錢匯出，新台幣不但連3週收黑，8月重貶6.89角或2.25%，連2個月走弱，淪最弱亞幣。

道瓊昨日創下歷史新高連動台股今日開高，不過台股以24570.15點登上高峰後，陸續有獲利回吐賣壓出籠，最後收在24233.1點，下跌3.35點，三大法人合計賣超85.92億元。其中，外資賣超86.35億元。

新台幣匯價早盤隨台股開高以及美元回落，最高升抵30.525元，在外資熱錢持續匯出、出口商轉趨觀望下，市場交投冷清，尾盤央行出手調節，收在當日最低價。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.24%，韓元貶值0.23%、台幣小跌0.06%，日圓與人民幣雙雙升值0.12%、新幣也上漲0.09%，亞幣走勢分歧。 

匯銀人士指出，8月以來因美國就業數據欠佳，市場重啟對聯準會（Fed）降息期待，加上美國總統川普不斷施壓Fed降息，並出手干預人事，引發外界對於Fed獨立性疑慮，進一步打壓美元走勢，多數非美貨幣都有所表現。

根據央行統計，8月（截至8月29日）歐元、英鎊皆升值逾1%；日圓也勁揚1.63%，人民幣與新幣上漲0.84%與0.83%，韓元雖然小貶，但幾乎與7月底持平，台幣重貶2.25%。

台幣走勢獨弱，除了因台美關稅尚未明確，外資在連續3個月大幅加碼台股，8月逢高調節逾500億元，熱錢匯出也使台幣走勢承壓。外資賣超台股不見得是看壞市場後市，應該只是在台部位已大，基於風險考量的操作。

目前市場聚焦今晚美國將公布的個人消費支出物價指數（PCE），此為Fed偏好的通膨指標，由於6月PCE年增率2.6%高於預期，市場對7月數據也謹慎看待，並緊盯9月聯邦公開委員會（FOMC）開會前的就業數據表現。

