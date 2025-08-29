晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

三商壽找買家 兆豐金總座以「一理由」暫不考慮

2025/08/29 18:33

兆豐金控今（29）日召開線上法說會（業者提供）兆豐金控今（29）日召開線上法說會（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕三商壽（2867）正在尋找潛在買家，長期將布局壽險作為發展目標的兆豐金（2886），是否參與三商壽競標招親？兆豐金總經理張傳章回應指出，兆豐金非常關注併購傳聞，壽險業確實是集團長期設立的發展目標，但考量2026年IFRS 17接軌帶來的資本壓力，短期內很難準確評估購併價值，因此目前並沒有具體規畫。

兆豐金控今（29）日召開線上法說會，由總經理張傳章主持，分析當前全球經濟挑戰下，兆豐金控的營運表現及未來策略布局；兆豐金今年上半年稅後淨利181.91億元，截至7月底累計稅後淨利224.4億元，業界排名第4，持續維持在公股金融機構中的領導地位。

面對近期三商美邦人壽招親的議題，法人詢問兆豐金對併購兆豐金是否有意願？兆豐金總經理張傳章表示，因2026年接軌IFRS 17的變數，短期內很難準確評估購併價值，因此目前並沒有具體規畫。但他強調，任何併購案的評估，兆豐都會依據財政部訂定的6大要件進行全方位審慎審查，包括企業文化整合、經營策略協同、業務互補性、市場影響、員工權益保障以及營運效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財