三商壽找買家 兆豐金總座以「一理由」暫不考慮

兆豐金控今（29）日召開線上法說會（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕三商壽（2867）正在尋找潛在買家，長期將布局壽險作為發展目標的兆豐金（2886），是否參與三商壽競標招親？兆豐金總經理張傳章回應指出，兆豐金非常關注併購傳聞，壽險業確實是集團長期設立的發展目標，但考量2026年IFRS 17接軌帶來的資本壓力，短期內很難準確評估購併價值，因此目前並沒有具體規畫。

兆豐金控今（29）日召開線上法說會，由總經理張傳章主持，分析當前全球經濟挑戰下，兆豐金控的營運表現及未來策略布局；兆豐金今年上半年稅後淨利181.91億元，截至7月底累計稅後淨利224.4億元，業界排名第4，持續維持在公股金融機構中的領導地位。

面對近期三商美邦人壽招親的議題，法人詢問兆豐金對併購兆豐金是否有意願？兆豐金總經理張傳章表示，因2026年接軌IFRS 17的變數，短期內很難準確評估購併價值，因此目前並沒有具體規畫。但他強調，任何併購案的評估，兆豐都會依據財政部訂定的6大要件進行全方位審慎審查，包括企業文化整合、經營策略協同、業務互補性、市場影響、員工權益保障以及營運效益。

