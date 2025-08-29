金城武《I see You》廣告行銷操刀人 星宇公關長聶國維榮退轉任顧問

星宇航空公關長暨發言人聶國維，將於9月1日退休轉任顧問。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今日宣布，自公司創立以來的首任公關長暨發言人聶國維，將於9月1日正式退休，並以顧問職持續支持星宇航空，其職務由現任客運商務長梁文龍接任。

聶國維深耕媒體與企業公關領域近40年，被外界尊稱為「聶公」，在長榮航空任職期間，便長期輔佐董事長張國煒，並曾推動過多項膾炙人口的國際行銷案，其中，長榮航空2014年由金城武擔任代言人的《I see You》廣告，不僅逾1年的數位媒體曝光數逾4億次，YouTube 影片觀看次數逾222萬，受到全球好評，更讓全球看到台東伯朗大道的「金城武樹」。

聶國維也一路見證星宇航空的誕生，是星宇草創期的核心成員，也是奠定星宇航空品牌形象的重要推手，包括星宇航空Logo與制服設計、全球矚目的動畫安全影片、跨界合作的話題操作，乃至疫情期間引領市場風潮的「偽出國」航班，以及跨太平洋航線啟航，進軍美國市場等星宇航空的重要里程碑，都能看到他在幕後的謀劃與推動，扮演對外戰略溝通的關鍵角色。

聶國維退休後，星宇航空公關長暨發言人由現職客運商務長梁文龍接任。

梁文龍擁有超過30年航空產業經驗．於2022年加入星宇航空，曾於長榮航空擔任營業本部協理，並曾派任中國地區首席代表、越南分公司總主任，歷練大中華區、東南亞國家等重要海外市場，具備深厚的航空國際營運與市場行銷專業。

