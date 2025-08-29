一頁式導購風潮再起 宮廟文創、身心靈產業邁向電商化

電商開店平台BV SHOP首度公布年度使用者觀察數據，發現「身心靈文創」電商化趨勢。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商開店平台BV SHOP自2023年成立至今，已累積5000多家品牌客戶，成長迅速。BV SHOP今日表示，回顧近年數據，精品服飾、食品飲料及美妝品牌仍是開店頻率最高的產業，不過近年身心靈產業崛起，含宮廟文創、水晶、香氛、療癒商品創業開店比例也大幅提升。

BV SHOP的業務核心是協助品牌商家建立電商系統，近年在中南部快速拓展，今年中也開始將觸角延伸到北部，合作的品牌客戶多元，包含大型品牌、也有各類中小微品牌店家。

BV SHOP指出，分析3年來數據，使用電商平台開店頻率最高的前3產業別，依序是精品服飾、食品飲料及美妝品牌，而宮廟文創、身心靈產業等品牌註冊率大幅提升近150%，打破傳統對於該產業以實體銷售為主的迷思，可謂進入「身心靈文創」電商化的世代。

BV SHOP執行長林信宏表示，隨著電商市場快速演化，能夠同時整合介面「一頁式導購」的短期流量爆發力與「週期性行銷」的長期效益，並加入客製化體驗等，將成為品牌電商在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵。BV SHOP將持續最佳化功能，協助各類品牌在流量大戰中找到專屬的永續成長解方。

林信宏也指出，BV SHOP也觀察到，許多品牌在單一活動後流量下滑，卻沒有建立起持續性的行銷節奏，公司希望透過系統化工具，讓品牌不只是短期衝刺，而是能長期穩健成長，尤其是在情感連結與產品故事密不可分的產業，例如我們近期大量增加許多宮廟文創等用戶，這樣的策略對他們來說能發揮最大效益。

針對行銷市場趨勢，近年在短影音與社群廣告精準提升下，將品牌故事、產品特色與訂購連結集中在單一頁面的「一頁式購物介面」再度受到用戶的親睞，且因流量成本高漲與轉換率失衡，回歸各大產業並廣泛應用於整體行銷策略中，進而節省頁面流量成本，形成新一波「流量集中戰」。

