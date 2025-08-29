晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

一頁式導購風潮再起 宮廟文創、身心靈產業邁向電商化

2025/08/29 18:00

電商開店平台BV SHOP首度公布年度使用者觀察數據，發現「身心靈文創」電商化趨勢。（業者提供）電商開店平台BV SHOP首度公布年度使用者觀察數據，發現「身心靈文創」電商化趨勢。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商開店平台BV SHOP自2023年成立至今，已累積5000多家品牌客戶，成長迅速。BV SHOP今日表示，回顧近年數據，精品服飾、食品飲料及美妝品牌仍是開店頻率最高的產業，不過近年身心靈產業崛起，含宮廟文創、水晶、香氛、療癒商品創業開店比例也大幅提升。

BV SHOP的業務核心是協助品牌商家建立電商系統，近年在中南部快速拓展，今年中也開始將觸角延伸到北部，合作的品牌客戶多元，包含大型品牌、也有各類中小微品牌店家。

BV SHOP指出，分析3年來數據，使用電商平台開店頻率最高的前3產業別，依序是精品服飾、食品飲料及美妝品牌，而宮廟文創、身心靈產業等品牌註冊率大幅提升近150%，打破傳統對於該產業以實體銷售為主的迷思，可謂進入「身心靈文創」電商化的世代。

BV SHOP執行長林信宏表示，隨著電商市場快速演化，能夠同時整合介面「一頁式導購」的短期流量爆發力與「週期性行銷」的長期效益，並加入客製化體驗等，將成為品牌電商在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵。BV SHOP將持續最佳化功能，協助各類品牌在流量大戰中找到專屬的永續成長解方。

林信宏也指出，BV SHOP也觀察到，許多品牌在單一活動後流量下滑，卻沒有建立起持續性的行銷節奏，公司希望透過系統化工具，讓品牌不只是短期衝刺，而是能長期穩健成長，尤其是在情感連結與產品故事密不可分的產業，例如我們近期大量增加許多宮廟文創等用戶，這樣的策略對他們來說能發揮最大效益。

針對行銷市場趨勢，近年在短影音與社群廣告精準提升下，將品牌故事、產品特色與訂購連結集中在單一頁面的「一頁式購物介面」再度受到用戶的親睞，且因流量成本高漲與轉換率失衡，回歸各大產業並廣泛應用於整體行銷策略中，進而節省頁面流量成本，形成新一波「流量集中戰」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財