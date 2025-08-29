賴建信出席APEC能源部長會議 我國投入200億美元強化供電

經濟部次長賴建信出席亞太經濟合作會議（APEC）「第十五屆能源部長會議」開幕式。（經濟部）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部次長賴建信於8月27至28日率團出席在韓國釜山舉行的亞太經濟合作（APEC）第15屆能源部長會議，分享台灣在再生能源推動、電網韌性建設及人工智慧應用的進展；賴建信強調，我國已投入近200億美元強化供電系統。

賴建信指出，台灣風電裝置容量截至2024年已躍居全球第5位，單年度新增容量更排名世界第2，展現能源多元化策略成果。在「電力擴展確保穩定供電」議題上，賴建信說，台灣作為島嶼型經濟體，電力需求持續成長且電網高度集中，政府自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，聚焦「分散、強固、防衛」三大方向，並搭配微電網及儲能系統，以降低單一事故造成大規模停電的風險。

針對「電網安全及可靠性」，台灣已投入近200億美元強化供電系統，措施包括提升輸電能力、建置用戶端與發電端儲能系統、增強電力調度彈性及透明度，並導入人工智慧（AI）技術提升能源效率。

在「AI驅動能源創新」場次中，賴建信以超商導入「冷能需量反應管理系統」為例，說明智慧化管理能有效降低尖峰負載與耗能，平均節電可達一成以上。他強調，AI不僅應用於高科技產業，也能協助中小企業提升能源使用效率。

本屆會議由韓國產業通商資源部部長金正官主持，會員體一致通過會後發布「能源部長聯合聲明」，將透過發展與部署能源相關技術，加速電力系統現代化與創新。聲明也指出，各經濟體將致力於強化電網建設，提升能源基礎建設韌性，同時尊重各自能源安全需求，拓寬能源供應管道，並以安全、負責和值得信賴的方式推動人工智慧（AI）應用。

經濟部表示，台灣透過此次會議，與韓國及多個會員體就再生能源、電網建設與AI應用進行交流，藉由多邊合作平台展現推動能源轉型與強化電網安全的決心，並持續深化與國際夥伴的合作。

