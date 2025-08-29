台新新光金首場法說登場 林維俊：合併綜效2年內顯現

台新新光今天舉行法說會，台新新光總經理林維俊表示，合併綜效2年後才會顯現。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕兩大金控合併後，首場法說會登場！台新新光金控今（29）日舉行第二季法說會，總經理林維俊表示，繼金控完成合併後，投信預計11月合併，壽險在明年1月1日，證券明年4月6日合併，他強調，「合併綜效，應該2年之後就會慢慢顯現」。

林維俊對於台灣經濟看法是審慎樂觀，他強調，主計總處預估今年的GDP成長率可以到4.45%，如果下半年我們還有「普發現金」，這個因素加進來，經濟成長還有再上修的空間。

請繼續往下閱讀...

對於金控合併，林維俊指出，銀、保、證各個子公司，都已經把安置計畫成本提列在帳上，所以，對合併後的公司是不會有影響，因為在合併之前就已經提列完成；至於怎麼看合併綜效？林維俊表示，不是這一個階段的重點，我們這個階段重點是穩定、順利，把各子公司合併好，我們也歡迎所有人留下打拼，同時，我們也要盤點各個據點，是不是有什麼IT系統需要整併的，這都需要時間處理。

展望今年，總經的部分，台灣面臨20%+N的關稅衝擊挑戰，林維俊認為，「對台灣特定產業會有很大衝擊，但整體經濟影響有限」，因為目前台灣出口至美國產品有76%是半導體、電子零組件、伺服器等，這些沒受到關稅影響，關稅是只針對輸美產品，其他產品則是全世界銷售，對總體經濟來說，影響有限，對於台灣下半年經濟還是抱持審慎樂觀。他表示，主計總處預估今年經濟成長率可到4.45%，下半年還有普發現金的因素加進來，GDP應該還有上修空間。

針對輝達總部落腳北士科，林維俊也表達樂觀其成，他強調，因為輝達表達有意願在該土地設立總部，且台北市政府也表示歡迎，目前市府和輝達都有各自提出想法與方案，未來如果可以形成三方有利的方案，「我們一定會盡量配合」。

台新新光金控於7月24日完成合併後，今日舉行合併後首次法人說明會，由總經理林維俊、財務長賴昭吟、子公司台新銀行總經理林淑真、新光銀行總經理李正國、台新人壽總經理戴朝暉、新光人壽發言人林宜靜、新光人壽投資長王世聰、新光人壽總精算師林漢維、台新證券董事長郭嘉宏、以及元富證券董事長陳俊宏10人共同主持。

會中公布合併前原台新金控今年上半年（1~6月）之營運表現，今（2025）年上半年台新金控稅後淨利102億元，每股淨值為12.81元，每股稅後盈餘0.71元，年化股東權益報酬率為10.61%，整體營運持續穩健。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券資本適足率分別為132.7%、14.6%、458%、237%。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及921.5%，授信資產品質維持良好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法