晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台新新光金首場法說登場 林維俊：合併綜效2年內顯現

2025/08/29 17:47

台新新光今天舉行法說會，台新新光總經理林維俊表示，合併綜效2年後才會顯現。（記者王孟倫攝）台新新光今天舉行法說會，台新新光總經理林維俊表示，合併綜效2年後才會顯現。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕兩大金控合併後，首場法說會登場！台新新光金控今（29）日舉行第二季法說會，總經理林維俊表示，繼金控完成合併後，投信預計11月合併，壽險在明年1月1日，證券明年4月6日合併，他強調，「合併綜效，應該2年之後就會慢慢顯現」。

林維俊對於台灣經濟看法是審慎樂觀，他強調，主計總處預估今年的GDP成長率可以到4.45%，如果下半年我們還有「普發現金」，這個因素加進來，經濟成長還有再上修的空間。

對於金控合併，林維俊指出，銀、保、證各個子公司，都已經把安置計畫成本提列在帳上，所以，對合併後的公司是不會有影響，因為在合併之前就已經提列完成；至於怎麼看合併綜效？林維俊表示，不是這一個階段的重點，我們這個階段重點是穩定、順利，把各子公司合併好，我們也歡迎所有人留下打拼，同時，我們也要盤點各個據點，是不是有什麼IT系統需要整併的，這都需要時間處理。

展望今年，總經的部分，台灣面臨20%+N的關稅衝擊挑戰，林維俊認為，「對台灣特定產業會有很大衝擊，但整體經濟影響有限」，因為目前台灣出口至美國產品有76%是半導體、電子零組件、伺服器等，這些沒受到關稅影響，關稅是只針對輸美產品，其他產品則是全世界銷售，對總體經濟來說，影響有限，對於台灣下半年經濟還是抱持審慎樂觀。他表示，主計總處預估今年經濟成長率可到4.45%，下半年還有普發現金的因素加進來，GDP應該還有上修空間。

針對輝達總部落腳北士科，林維俊也表達樂觀其成，他強調，因為輝達表達有意願在該土地設立總部，且台北市政府也表示歡迎，目前市府和輝達都有各自提出想法與方案，未來如果可以形成三方有利的方案，「我們一定會盡量配合」。

台新新光金控於7月24日完成合併後，今日舉行合併後首次法人說明會，由總經理林維俊、財務長賴昭吟、子公司台新銀行總經理林淑真、新光銀行總經理李正國、台新人壽總經理戴朝暉、新光人壽發言人林宜靜、新光人壽投資長王世聰、新光人壽總精算師林漢維、台新證券董事長郭嘉宏、以及元富證券董事長陳俊宏10人共同主持。

會中公布合併前原台新金控今年上半年（1~6月）之營運表現，今（2025）年上半年台新金控稅後淨利102億元，每股淨值為12.81元，每股稅後盈餘0.71元，年化股東權益報酬率為10.61%，整體營運持續穩健。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券資本適足率分別為132.7%、14.6%、458%、237%。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及921.5%，授信資產品質維持良好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財