汽機車貨物稅加碼三讀通過 車商說話了

立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車汰舊換新新購小客車，最高可減徵10萬元貨物稅，可望激勵國產車銷售。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，將汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至2030年12月31日止並加碼，車商直言，對國產車銷售的激勵效果將優於高價進口車。

立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車並完成新領牌照登記者，每輛貨物稅減徵5萬元，加上既有的汰舊換新減徵貨物稅5萬元，相當於最高可減徵10萬元。

在機車方面，新購排氣量150cc機車並完成新領牌照登記者，可減徵貨物稅每輛2000元，加上既有的汰舊換新減徵4000元，等於最多可減徵6000元。

汽車車商表示，國產車普遍單價較低，且和美國關稅調降無直接關係，若汰舊換新新購汽車適用於10萬元貨物稅減徵優惠，幾乎是車價直接打85折至9折，價格會相當有感，相信該政策一實施，將會加速國產車的銷售。

至於高價進口車，200萬的進口車汰舊換新貨物稅若減徵10%萬元，優惠占比僅5%，不如國產車那麼有感，且部分豪華車品牌會牽連到台美進口關稅談判結果，部分想要購車的顧客，仍會保持觀望的態度。

但貨物稅減徵優惠公告實施前，小客車領牌恐會凍結，呼籲總統盡速公告實施日期，小客車領牌才有機會解凍。

光陽機車董事長柯俊斌表示，機車汰舊換新貨物稅最高可減徵6000元，「汰舊換新」及「新車」補助可以激勵「換新車」，大幅降低碳排放問題，機車銷售量會好一點，但是增加有限，主要是台灣的機車品質好，正常保養，燃油車使用年限20~30年都沒有問題。

三陽機車表示，公司已經依照新修正的《貨物稅條例》進行內部準備，包括銷售策略、產品組合與促銷方案的調整，以回應市場需求，同時會持續優化產品線，確保消費者享有符合需求的多元選擇。

