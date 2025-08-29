晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

汽機車貨物稅加碼三讀通過 車商說話了

2025/08/29 17:22

立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車汰舊換新新購小客車，最高可減徵10萬元貨物稅，可望激勵國產車銷售。（記者楊雅民攝）立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車汰舊換新新購小客車，最高可減徵10萬元貨物稅，可望激勵國產車銷售。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，將汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至2030年12月31日止並加碼，車商直言，對國產車銷售的激勵效果將優於高價進口車。

立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車並完成新領牌照登記者，每輛貨物稅減徵5萬元，加上既有的汰舊換新減徵貨物稅5萬元，相當於最高可減徵10萬元。

在機車方面，新購排氣量150cc機車並完成新領牌照登記者，可減徵貨物稅每輛2000元，加上既有的汰舊換新減徵4000元，等於最多可減徵6000元。

汽車車商表示，國產車普遍單價較低，且和美國關稅調降無直接關係，若汰舊換新新購汽車適用於10萬元貨物稅減徵優惠，幾乎是車價直接打85折至9折，價格會相當有感，相信該政策一實施，將會加速國產車的銷售。

至於高價進口車，200萬的進口車汰舊換新貨物稅若減徵10%萬元，優惠占比僅5%，不如國產車那麼有感，且部分豪華車品牌會牽連到台美進口關稅談判結果，部分想要購車的顧客，仍會保持觀望的態度。

但貨物稅減徵優惠公告實施前，小客車領牌恐會凍結，呼籲總統盡速公告實施日期，小客車領牌才有機會解凍。

光陽機車董事長柯俊斌表示，機車汰舊換新貨物稅最高可減徵6000元，「汰舊換新」及「新車」補助可以激勵「換新車」，大幅降低碳排放問題，機車銷售量會好一點，但是增加有限，主要是台灣的機車品質好，正常保養，燃油車使用年限20~30年都沒有問題。

三陽機車表示，公司已經依照新修正的《貨物稅條例》進行內部準備，包括銷售策略、產品組合與促銷方案的調整，以回應市場需求，同時會持續優化產品線，確保消費者享有符合需求的多元選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財