彰銀看房市 今明兩年將呈現「量縮價緩跌」格局

2025/08/29 17:21

彰銀認為，今明兩年房市將呈現「量縮價緩跌」格局。（記者陳梅英攝）彰銀認為，今明兩年房市將呈現「量縮價緩跌」格局。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行今日舉行法人說明會，對於房市展望，彰銀認為，隨著美國關稅政策增加全球經貿不確定性，加上國內房價居高不下，房市買盤縮手、供給增加，預估今明兩年房市將呈現「量縮價緩跌」格局。

彰銀表示，今年上半年房貸業務持續穩健成長，整體房貸餘額較去年同期增加約8%，其中個人金融放款成長達6.5%。截至7月底，新承作房貸餘額達384億元，新青安貸款占比約4成，成為主要成長動能。

彰銀指出，房貸業務成長主要受惠於新青安政策推動，以及積極推展「自用住宅貸款專案」，為實際居住需求客戶提供多元且具競爭力的方案。

對於下半年房市展望與土建融市場，彰銀保守看待。彰銀說，在交易低迷與利率走升環境下，建商已明顯放緩新建案開發及購地意願，預期下半年土建融需求將趨於保守。

另外，彰銀也指出美國經濟動能雖延續，但就業市場下行風險增加，9月聯準會降息1碼的機率相對提高。不過，仍需留意美國即將公布的就業與消費數據，以及通膨疑慮，可能影響Fed後續利率決策。國內方面，中央銀行貨幣政策可能受電價、房市管控影響，且景氣有AI應用支撐，預期年底前調整利率的機會偏低。

