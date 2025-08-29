宏達電還有戲？外資一出手大買1.57萬張 8月股價漲逾7成

台灣大哥大9月1日獨家銷售「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」。（台灣大提供）

〔財經頻道／綜合報導〕宏達電靠1款AI眼鏡VIVE Eagle，重新回到鎂光燈下，眼見股價也跟著一路飆升，外資也加入買超行列，週五（29日）一口氣大買1.57萬張霸榜，在外資與自營商大買下，股價終場大漲5.86%，收70.4元，成交量維持在14.48萬張大量。

宏達電股價從8月以來，在自營商相挺下，股價漲多跌少，累計8月至今，股價從40.35元，一路漲至今70.4元，漲幅高達74.47%。

外資週五買超前10大個股，依序為宏達電（2498）1萬5788張、日月光投控（3711）8183張、華通（2313）7255張、鴻海（2317）6944張、漢翔（2634）6684張、大成鋼（2027）5782張、士電（1503）5426張、中興電（1513）5203張、中鋼（2002）4980張、精成科（6191）4941張。

