彰銀前7月大賺110億元 海外獲利超越去年總和

彰銀前7月大賺110億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰銀（2801）今日召開第二季法人說明會，受惠於核心業務成長與資金成本優化，彰銀前7月稅後盈餘突破110億元，年增逾27%，每股稅後盈餘0.94元，對全年獲利審慎樂觀。在海外佈局上，彰銀也繳出亮麗成績單，上半年獲利已超越去年全年總和。

彰銀今日法說會由副總鄧秀娟主持，彰銀上半年放款總量年增6.75%，企金與個金分別成長4.34%、7.17%，海外放款大增22.47%；存款總量年增1.67%，台幣存款成長4.10%，外幣存款則受美元走弱影響減少5.37%。財富管理手續費年增逾12%，保險業務更上升24%以上。

在海外獲利上，美國、香港與英國市場表現搶眼，分居獲利前三名，彰銀表示，將持續推進海外佈局，目前正在申請中的有澳洲雪梨、加拿大多倫多分行，馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處已獲當地主管機關原則性核准。

此外，彰銀也獲金管會核准啟動高資產客戶專屬「財管2.0」業務，成立專責單位並擴編專業團隊，結合會計師、律師等顧問，提供資產保全、稅務規劃、家族傳承等一站式服務，並規劃專屬金融商品與境外投資平台，預計今年第4季正式開辦，另將進駐高雄亞洲資產管理中心專區，鎖定國際高資產客群。

展望下半年，面對美國對等關稅落地、匯率波動與外需放緩等挑戰，彰銀將持續聚焦六大核心與AI相關產業、中小企業，優化授信結構，推進「存放款＋財富管理」雙引擎成長，加快數位化與國際化腳步，並以顧問式服務與AI數位工具，落實「以客為本」。

