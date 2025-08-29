全聯先生回歸 邱彥翔新身份+1「全電商先生」

全聯先生邱彥翔以全新身份「全電商先生」亮相。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯先生邱彥翔睽違多年，日前以「大全聯先生」回歸，在消費者還沉浸於「大全聯先生」回歸之際，邱彥翔再度驚喜進化為全聯集團電商平台「全電商」的潮流代言人，以全新身份「全電商先生」亮相。

「全電商先生」邱彥翔，脫去過往沉穩熟男的形象，換上潮T、戴起墨鏡，以新潮穿搭，搭配電音快節奏唱跳，搖身成為「最潮數位生活代言人」，也象徵全電商品牌形象全面進化，將持續透過多元商品與便利服務，滿足消費者全方位的日常購物需求。

本周全電商釋出最新一波《尋找代言人》前導影片，畫面設定在面試現場，片中面試官竊竊私語，不約而同覺得眼前試鏡新人似曾相識，履歷上唯一線索是前份工作做了16年。

正當兩人都摸不著頭緒時，神秘應徵者掉頭拿回遺落的手機，鏡頭隨即定格在那雙熟悉的眼神，下一秒畫面浮現斗大字幕「WHO IS 全電商先生？」這個彩蛋不只丟下懸念，更瞬間引爆全網熱議，網友們化身鍵盤柯南，在社群留言區瘋狂拼湊線索，熱烈猜測他的真實身份，讓正片未演先轟動，紛紛想一睹全電商先生廬山真面目。

隨著《Mr.全電商》正片釋出，這不單只是一支廣告，而是一場MV等級的華麗出道舞台，邱彥翔這次不再是那位西裝筆挺、提醒大家理性消費的超市熟男，新形象「全電商先生」以潮流嘻哈形象強勢回歸，徹底翻轉正經八百的螢幕形象。

全聯表示，本次攜手「全電商先生」推出全新廣告，展現品牌全面進化的決心，全聯全電商自2024年11月正式更名以來，持續拓展多元商品與便利服務，成功在618、雙11等電商大檔期交出亮眼成績，連續3季創造2倍以上的年增業績成長。

除了食品飲料等箱購熱銷商品外，更積極延伸至3C家電、視聽娛樂、美妝保養、保健食品、寵物、居家生活等多元品類，全面滿足消費者日常所需。

8月起推出「福利點變現金，點點都能換好東西」，讓消費者在全聯集團全通路累積的福利點，上全電商購物時也能折抵使用，買得方便又划算，持續深化會員生態圈，目標成為全聯千萬會員的首選電商平台。

