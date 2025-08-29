晴時多雲

國旅好方便 格上Go Smart首創7縣市跨區租還服務

2025/08/29 16:53

格上Go Smart共享車「異站租還」服務前進中台灣。（格上提供）格上Go Smart共享車「異站租還」服務前進中台灣。（格上提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕格上Go Smart共享車「異站租還」服務前進中台灣，即日起格上Go Smart共享車異站租還服務擴大至台中市，包含北北基桃、宜蘭及新竹等地，共計7縣市可跨區「異站租還」，不需再回到原站點還車，為返鄉、國內旅行等使用者提供更彈性便利的出行服務選擇。

格上Go Smart表示，Go Smart共享車上線6年，異站租還服務範圍逐步拓展含台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹等6縣市，除滿足跨縣市通勤、臨時代步與假日出遊需求者外，本次異站租還服務首次擴展至中部地區，是目前共享汽車唯一可台中⇋台北跨區租還的品牌。

為方便台中市用戶享有便利的共享車服務，格上Go Smart同步在台中高鐵站、新烏日車站、台中火車站、逢甲夜市及七期百貨商圈，設立5處異站租還調度站點，讓消費者得於共享車與各類大眾運輸間選擇最適合的組合搭配。

台中出發的旅客，還可搭配格上-桃機大漁站合作業者，提供的全天候桃園機場接駁服務，不論半夜出國或清晨歸國，皆可從使用異站租還共享車出發至格上-桃機大漁站，免費使用格上合作廠商所提供24小時免費接駁服務，往返桃園機場。

為慶祝「格上異站租還」正式於台中提供服務，即日起至9月30日，凡於台中市異站租還調度站點取車，週一至週五（平日）承租每小時租金享32元折扣，最低每小時只需80元，最短租期30分鐘，單日最高折抵320元，換算單日時間租金為800元起。

