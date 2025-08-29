尼得科超眾明年正向 水冷散熱逐步開花結果

尼得科超眾近期積極從氣冷散熱切入到水冷領域。（圖取自官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱模組廠尼得科超眾（6230）近期也積極從氣冷散熱切入到水冷領域，財務長澄川洋平今日表示，超眾視AI伺服器、高階網通為未來重要成長動能，下半年因遊戲機、中國伺服器訂單增溫，營運有望提升，且因水冷需求將逐步開花結果、超眾也樂觀看明年。

超眾營運以PC散熱產品佔營收比重大宗，今年第二季營收比重為47%，不過近年隨著伺服器需求提升，超眾的營收比重開始出現變化，並隨母公司日商尼得科共同開發水冷散熱產品。超眾指出，今年水冷營收比重估2%至5%，明年則上看10%。

澄川洋平指出，目前超眾仍主要提供含3D VC等氣冷散熱模組，支應高瓦數GPU與CPU的散熱需求，並積極擴大崑山等各廠區的產能利用效率，以支應水冷散熱需求；下半年儘管仍受關稅、匯率影響，不過客戶新案持續，業務將持續擴大。

超眾今日也說，目前水冷散熱產品鎖定既有客戶與ODM代工廠，已經小量出貨，中國、泰國生產線佈局也已經完成，在集團技術支援與水冷散熱市場需求提升下，對明年發展樂觀看待，看好水冷成為營收成長驅動力。

超眾指出，目前AI訂單能見度樂觀，加上遊戲機、中國伺服器需求持續，全年拼回到2023年水準；中國、越南產能也將持續提升，估明年越南產能將是今年的1.5倍。

