70歲退休公務員「簽名挺兒子」！卻因此走上悲劇破產結局

2025/08/29 16:16

原本以為能獲得安定收入與穩定生活的人，卻在晚年意外陷入破產的案例，正逐漸增加當中。示意圖。（彭博）原本以為能獲得安定收入與穩定生活的人，卻在晚年意外陷入破產的案例，正逐漸增加當中。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕原本以為能獲得安定收入與穩定生活的人，卻在晚年意外陷入破產的案例，正逐漸增加當中。日本一名70歲前公務員，自認多年來走的都是「穩健的人生路」，然而一封寄來的催繳通知，在去年徹底改變了他的退休生活，最終導致申請破產，導火線竟是出乎意料的「家人債務」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導分享真實案例，住在東京都的70歲男子佐佐木正志（化名）在退休之前，是在日本中央機關工作的國家公務員，年收入高達1500萬日圓（約317.1萬元新台幣），他相信，光靠年金加上退休金，晚年一定能過上安穩的生活，但在去年夏天，一切都變了。

當時他收到一封民間貸款業者寄來的掛號信，內容指出，正志作為兒子浩一（化名）的連帶保證人，必須代為償還債務，若延滯持續，將會採取法律手段。正志其實並不熟悉寄件人的名稱，但看到信中兒子的名字時，腦中突然閃過自己曾在某份文件的「保人」欄位上簽過名的模糊記憶。

浩一在數年前辭去工作自行創業，投入小型貿易相關事業。但受到新冠疫情衝擊，需求下滑、資金周轉惡化，業績始終低迷。為籌措資金，浩一向多家貸款業者借款，金額累積至數百萬日圓。因此當浩一現在無法償還借款時，身為保人的正志自然收到了催繳通知。

正志哭訴：「當初只是想支持兒子的未來，所以在文件上簽了名字。沒想到竟會以這樣的方式回到自己身上……」沒有選擇的正志，只得動用年金及部分退休金還債，但仍無法完全負擔，他自己的生活費與醫療費也逐漸出現困難。

最終在律師建議下，正志決定選擇申請個人破產。即便是領年金的人，只要有過度債務或因連帶保證造成的沉重負擔，仍可透過法律程序重建生活。後續法院裁定免責成立，破產程序完成，正志現在以簡樸的生活，重新調整人生路。

報導指出，這類「親子債務糾紛」或「保證人糾紛」在日本並不少見。這是因為日本普遍存在連帶保證制度，高齡者常在不自覺中，因子女的借款而背上沉重債務，儘管這樣的法律機制，是建立在日本社會的「家庭信任」前提之上，卻往往成為悲劇的導火線。

報導建議，要避免這種情況，在簽署保證契約前，必須養成向律師、專家等第三方諮詢的習慣，金融機構也應該要對高齡者加強詳細說明義務，政府機構也要向高齡者推廣預防金融糾紛發生的措施，才可降低這樣的風險。

