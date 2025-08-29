晴時多雲

汽車貨物稅最高減10萬 救車市最佳實施點曝

2025/08/29 13:03

排氣量2000cc以下小客車最多可減徵10萬元政策，車商表示，如果能趕在農曆7月民俗月（9月21日）結束前實施，第4季車市還有救。（資料照）排氣量2000cc以下小客車最多可減徵10萬元政策，車商表示，如果能趕在農曆7月民俗月（9月21日）結束前實施，第4季車市還有救。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院會今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，排氣量2000cc以下小客車最多可減徵10萬元，車商表示 ，希望總統能儘快公布實施時間，不要再拖了，如果能趕在農曆7月民俗月（9月21日）結束前實施，第4季車市還有救。

立法院今天三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，將汽車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至2030年12月31日止，排氣量2000cc以下小客車最多可減徵10萬元。

根據監理站8月1日至25日的新車領牌數統計，全台新車領牌數僅2萬4553輛，其中只有5個品牌領牌數超過1000輛。

包括TOYOTA品牌8265輛、LEXUS2337輛、TESLA1850輛、中華CMC1481輛、台灣本田（HONDA）1168輛，其餘品牌領牌量皆未達千輛，SUBARU領牌數甚至下挫至不到100輛。

美國4月初啟動台美對等關稅談判，受到美國進口車關稅降稅未定，以及汽車貨物稅降不降？等不確定性因素干擾，4月至今，消費者購車觀望，車市1個月比1個月慘，未料，立法院21日突然端出汽機車貨物稅減徵加碼的利多，車市立刻降至冰點。

如今，汽車減徵貨物稅三讀通過，車商暫鬆一口氣，但希望愈快實施愈好，第4季車市還有救，若再拖下去，加上台美對等關稅談判未定，有些想買車的消費者持續觀望，兩個痛點未除，今年車市恐下挫至12年來新低點。

