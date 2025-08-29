貿協家庭日黃志芳扮胡迪 「總動員」助攻台廠開拓

貿協董事長黃志芳（左）與兒子（右）出席貿協家庭日。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、實習記者林子云／台北報導〕新內閣就定位，貿協董事長黃志芳今（29日）在貿協家庭日受訪表示，外貿協會持續與中小微型企業、電子業等密切聯繫並了解業界需求，並加強國際行銷、分散市場，透過數位AI強化行銷，在當前經貿環境下，貿協隨時攜手產業應戰。

外貿協會29日舉行一年一度家庭日，被問到新內閣啟動財經布局，台灣產業迎來新挑戰的當下，黃志芳強調，貿協會持續推動企業國際化，他指出，近來內閣多次強調的施政重點之一是協助中小企業轉型升級，並強化台灣供應鏈在全球的重要性，貿協將深化與各產業業者的緊密合作，除了聆聽並掌握其營運需求，更與業界共同研擬前瞻策略，以應對未來的嚴峻考驗。

貿協會透過國際行銷、分散市場及導入數位與AI工具，協助業者提升品牌影響力。他也提到，近期更先後在日本大阪、以及美國德州達拉斯舉辦大型國際活動，成功推動台灣產業走向國際，拓展更多合作機會。

貿協今日舉行的家庭日以「玩具總動員」為主題，將辦公大樓打造成童趣世界，規劃闖關遊戲、美食攤位，黃志芳提到，今年參加家庭日的同仁跟眷屬超過1500人，而黃志芳剛從美國德州辦理年度旗艦活動「美國臺灣形象展」返台，特別以牛仔警長造型現身，與大小朋友於各式關卡穿梭互動，從經典童年遊戲到親子合作闖關，現場處處充滿笑聲與歡樂。他也說，貿協同仁在國際活動中展現專業，正如「玩具總動員」的每個角色，各自扮演重要位置，並推動台灣產業走向世界，持續服務台灣的企業界。

貿協第二度舉辦家庭日，黃志芳也帶兒子出席，今年家庭日比去年多300人參與，活動熱鬧溫馨，展現組織在嚴峻經濟環境下對內對外的雙重努力。

黃志芳表示，家庭日不僅是慰勞員工辛勞的方式，更希望在國際挑戰日益加劇的環境下，藉由內部凝聚力與外部推廣並行，持續為台灣經濟發展注入活力。

