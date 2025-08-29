靜待美通膨數據！新台幣量能急凍 暫收30.558元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美道瓊指數創新高帶動台股早盤攻高再創紀錄，且聯準會獨立性受質疑，美元回落，新台幣兌美元匯率早盤重拾升勢，惟市場觀望今晚美國將公布的通膨數據，交投冷清，新台幣中午暫時收在30.558元、升值3分，台北外匯經紀公司成交量僅3.46億美元。

新台幣匯價今早以30.56元、升值2.8分開出，主要反應美元回落。上午盤最高30.525元、最低30.59元，大致仍在現有區間內橫向盤整。

主要亞幣中，以人民幣升勢最為猛，民幣離岸價升破7.12兑1美元，寫近10個月新高。日圓也突破147兑1美元價位，惟韓元先升後貶，亞幣目前升貶不一。

市場聚焦今晚美國將發布的PCE個人物價指數，此為聯準會（Fed）偏好的通膨數據，由於6月PCE年增率2.6％高於預期，投資人對於7月數據審慎看待，惟美國總統川普干預聯準會人事，引發外界對於Fed獨立性擔憂，打壓美元走勢。

