台灣寄件恐多付5000元！今起美國小額包裹關稅豁免「永久取消」

2025/08/29 12:15

美國自美東時間29日起，永久取消美國對單件包裹價值低於800美元的進口包裹關稅豁免。示意圖。（彭博資料照）美國自美東時間29日起，永久取消美國對單件包裹價值低於800美元的進口包裹關稅豁免。示意圖。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國宣布，自美東時間29日起，永久取消美國對單件包裹價值低於800美元（新台幣約24688元）的進口包裹關稅豁免，但華府提供半年過渡期。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指出，這項新政策將為政府帶來每年超過100億美元（約新台幣3053億元）的關稅收入。未來台灣寄美國的包裹恐將收取160美元（約新台幣4884元）關稅。

《路透》報導，在過渡期這段期間，郵政服務託運人可選擇根據包裹原產國每件支付80至200美元（約新台幣2441至6105元）的固定關稅。

1名政府高級官員明確表示，終止這項優惠是「永久性變革」，任何恢復對可信賴貿易夥伴國家豁免的努力都將「胎死腹中」。

美國海關暨邊境保護局（CBP）將自美東時間週五凌晨0時01分（台灣時間29日中午12時01分）起，對所有國際進口包裹一律依照一般稅率課徵關稅，不再區分價值高低。這項措施進一步擴大川普政府今年稍早，針對中國與香港貨物取消「小額免稅政策」（de minimis exemption）的範圍。

納瓦羅強調：「川普總統終結這個致命的最低限額漏洞，透過限制毒品和其他危險違禁品流入，將拯救數千名美國人的生命，同時為我們的財政部每年增加高達100億美元的關稅收入。」

美國官員說明，未來所有透過聯邦快遞（FedEx）、UPS及DHL等快遞業者運送的包裹都將適用全額關稅，由這些公司負責收取關稅並處理相關文書作業。

針對郵政包裹，外國郵政機構可選擇依包裹內容物價值收取關稅，或採用固定費率方式。據CBP 28日發布的稅率標準，英國、歐盟等對等關稅（Reciprocal Tariffs）稅率低於16％的國家，將收取80美元；台灣、越南等稅率在16％至25％之間的國家需付160美元（約新台幣4891元）；中國、巴西、印度等稅率超過25％的國家，則需多付200美元。

官員也補充，2026年2月28日，郵政服務必須改為基於貨物價值的完整「從價關稅」（ad valorem）。該官員承認，部分外國郵政已暫停寄送美國郵件，但美方正與國際合作夥伴及美國郵政署協調，以將影響降到最低。

目前台灣部分，中華郵政8月26日宣布暫停收寄發往美國商品類郵件，受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包等。

民眾如有寄往美國商品類郵件，仍可透過營業窗口提供的DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送。不過根據媒體報導，費用恐增2至3倍，例如同樣1.5公斤包裹，郵局寄送費用為新台幣1310元，DHL報價新台幣2499元，FedEx更高達新台幣3958元。

